Билеты в Хелм получились вдвое дороже. Звезда 'Поймать Кайдаша' стала 'жертвой' перекупщиков и раскрыла схему, как они работают

Известная украинская актриса Антонина Хижняк пожаловалась на перекупов, из-за которых ей пришлось переплатить в два раза больше денег за билеты на поезд из Киева в Хелм, Польша. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" пристыдила соотечественников, которые даже в условиях террористической войны наживаются на своих же.

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Своим неприятным опытом актриса поделилась на личной странице в Instagram. Судя по фото, в Польшу из Украины она ехала с маленьким сыном.

"Краткая предыстория о том, как я переплатила перекупам за билеты в Хелм в два раза больше, чем они стоят в приложении "Укрзалізниці". Если я скажу вам, что они даже сейчас есть в свободном доступе – вы можете не поверить. Но увидев свои готовые билеты (то есть перекупы приобрели их на сайте за пару минут) то поняла, как они это делают", – поделилась Хижняк.

Актриса в буквальном смысле объявила "войну" перекупам, призвав поклонников делиться ее историей в соцсетях, чтобы спасти других украинцев от подобных переплат.

Хижняк поделилась собственным лайфхаком: "Приложение "Укрзалізниці" (намеренно или нет) не показывает проходные станции на поезда в Хелм. Так как их приобрести без "помощи" перекупов? Сейчас на одном примере покажу вам, как это сделать. Если вам нужно билеты из Киева, а приложение говорит, что билеты не найдены, попробуйте ввести пункт отправления раньше, чем Киев, например, станцию имени Т. Шевченко (Смила). И вуаля! Такая простая опция, но как экономит вам время и средства!"

Знаменитость пристыдила тех, кто "своими недобросовестными действиями, скупая все билеты за пару минут, создает искусственный дефицит и обворовывает своих же сограждан".

"Опомнитесь уже, вокруг и так много беды и лжи", – резюмировала Хижняк.

Как писал OBOZ.UA, недавно Антонина Хижняк публично призналась, что развелась с актером Александром Боднаром (звезда сериала "След"). Пара была вместе больше трех лет. Актриса дала интервью нашему изданию, в котором рассказала, что сейчас переживает сложное время.

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