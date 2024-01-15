Без 'проститутки из Москвы', зато с Павлом Зибровым. Гарик Кричевский выпустил легендарную 'Киевляночку' на украинском языке

Легенда украинского шансона Гарик Кричевский выпустил свой хит на соловьиной. Песня "Киевляночка" прошла украинизацию, превратившись в "Кияночку".

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Видеоклип к композиции был опубликован на Youtube-канале исполнителя. В ролике также снялся старый друг Кричевского Павел Зибров. "Поздравляю тебя, Гарюня! Дал новую жизнь легендарной песне! Звучит супер!" – написал артист на своей Instagram-странице.

Несмотря на преимущественно положительные комментарии, некоторые все же увидели разногласие с текстом, анонсированным в конце 2023 года. Ранее поэт Евгений Рыбчинский поделился предварительным переводом "Киевляночки":

"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночко!

Не повія із москви, не польська панночка,

А усміхнена вродлива україночка,

Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"

Однако в "Кияночке" 2024-го года, "проститутку из Москвы" заменили на "немецкую фрау". Новая версия звучит следующим образом:

"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!

Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,

А чарівна чорнобрива україночка,

Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"

Напомним, в оригинальных строках "Киевляночки" пелось:

"Киевлянка, киевлянка, киевляночка!

Ни путана, ни воровка, ни цыганочка,

А простая украиночка красивая,

Киевлянка, киевляночка строптивая!"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Гарик Кричевский перевел на украинский хит "Киевляночка" и вызвал неоднозначную реакцию: "Кровь из глаз" или "шедевр"?

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