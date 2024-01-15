Без "проститутки из Москвы", зато с Павлом Зибровым. Гарик Кричевский выпустил легендарную "Киевляночку" на украинском языке
Легенда украинского шансона Гарик Кричевский выпустил свой хит на соловьиной. Песня "Киевляночка" прошла украинизацию, превратившись в "Кияночку".
Видеоклип к композиции был опубликован на Youtube-канале исполнителя. В ролике также снялся старый друг Кричевского Павел Зибров. "Поздравляю тебя, Гарюня! Дал новую жизнь легендарной песне! Звучит супер!" – написал артист на своей Instagram-странице.
Несмотря на преимущественно положительные комментарии, некоторые все же увидели разногласие с текстом, анонсированным в конце 2023 года. Ранее поэт Евгений Рыбчинский поделился предварительным переводом "Киевляночки":
"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночко!
Не повія із москви, не польська панночка,
А усміхнена вродлива україночка,
Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"
Однако в "Кияночке" 2024-го года, "проститутку из Москвы" заменили на "немецкую фрау". Новая версия звучит следующим образом:
"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!
Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,
А чарівна чорнобрива україночка,
Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"
Напомним, в оригинальных строках "Киевляночки" пелось:
"Киевлянка, киевлянка, киевляночка!
Ни путана, ни воровка, ни цыганочка,
А простая украиночка красивая,
Киевлянка, киевляночка строптивая!"
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Гарик Кричевский перевел на украинский хит "Киевляночка" и вызвал неоднозначную реакцию: "Кровь из глаз" или "шедевр"?
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