'Без политических разногласий с российскими беженцами создал ауру объединения': Скрипка попал в пророссийский скандал и нарвался на хейт

Украинского певца Олега Скрипку обвинили в поддержке нарратива о "братстве" и "объединении" с россиянами. В сети появился пост и видео, где подчеркнули, что известный музыкант из Украины охотно выступил с коллегами-"беженцами" из РФ в Черногории.

Видео дня

Об этом в своем Facebook с восторгом заявила "человек мира" – российский продюсер и основательница фестиваля "Усадьба Jazz" Мария Семушкина, которая в марте 2022 года выступала против "русофобии" в мире. Олег Скрипка в своих соцсетях о мероприятии с россиянами не упоминал, но подтвердил, что находится в Черногории (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вчера на моем марафоне Music Saves the World было очень много красоты и замечательной музыки. Но это видео хочу отметить отдельно. На одной сцене экспромтом выступает украинская звезда Олег Скрипка ("Вопли Видоплясова"), а также беженцы из России: Tim Givargiz, Joe Taranov, Ivan Kuzmin, красоты добавляет еще и певица из Франции Gladys B-ornottoBe. Все вместе эти музыканты на одной сцене без политических разногласий и под аплодисменты публики создали невероятную ауру объединения", – похвасталась Семушкина.

Чтобы еще глубже укоренить тезис о "братстве", она на английском языке добавила: "Когда на одной сцене удается собрать музыкантов из Украины, России и Франции, появляется вера в то, что музыка может спасти мир".

Комментарии автор закрыла, что неудивительно, ведь по реакциям можно судить, что такое "объединение" вызвало волну негатива. Постом в Telegram поделилась певица Монро, а под ним высказались украинцы, не ожидавшие подобного поступка от Скрипки.

"Боже, Скрипка, не возвращайся", "Мне кажется, он действительно что-то тяжелое принимает. Или просто долб**б", "Наши что, не понимают, что подобные поступки русня раздувает на болотах как "братскую любовь", "мирные объятия "и другое", "Мне очень больно слышать о "политических разногласиях". Это о ракетах на наши головы?" – высказались украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Олег Скрипка попал в скандал из-за антифеминистических высказываний и утверждений, что "женщин воспитывают неправильно". Артист считает, что украинки отличаются "уважением к своим мужчинам", а женщины в Европе – эгоистки.

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