Без макияжа: как звезды 50+ лет демонстрируют свою природную красоту. Фото

Знаменитости всегда вызывают интерес у зрителей, а особенно те, которые уже перешагнули отметку в 50 лет. Обычно на экранах и фотографиях мы видим их с тоннами макияжа и в изысканных нарядах.

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А как выглядят звезды без макияжа в зрелом возрасте? Имеют ухоженную кожу и минимум возрастных изменений. Детальнее читайте в материале OBOZREAVATEL.

1. Дженнифер Лопес (53 года)

Актриса, певица и продюсер Дженнифер Лопес имеет латиноамериканские корни. Это один из секретов, почему она выглядит молодо в свои 53. Также сохранить природную красоту помогли сбалансированное питание, отказ от алкоголя и курения. Джей Ло часто выходит в прямые эфиры в Instagram, где не боится показать себя без косметики.

2. Сальма Хайек (56 лет)

Мексиканская и американская киноактриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек в свои 56 выглядит великолепно. Для этого звезда поднимается по лестнице спиной вперед (это тренирует координацию, осанку и придает мышцам тонуса), много времени уделяет спорту и потребляет исключительно здоровую пищу. Судя по тому, какая Сальма без косметики, эти секреты красоты работают.

3. Синди Кроуфорд (57 лет)

Американская супермодель, телеведущая, актриса Синди Кроуфорд постоянно заботится о коже лица и тела. Несколько лет назад знаменитость для того, чтобы точно не прогадать с качеством продукции, запустила собственный бренд косметики Meaningful Beauty. Это уходовые средства из натуральных компонентов и кислот.

4. Джулия Робертс (55 лет)

Самая оплачиваемая киноактриса мира и продюсер Джулия Робертс уделяет достаточно времени для спорта: бегает, ходит на степ-аэробику и занимается на водных лыжах. Звезда, чтобы уменьшить проявление возрастных изменений, использует оливковое масло. А чтобы защититься от UV-лучей, наносит на тело солнцезащитный крем.

5. Холли Берри (56 лет)

Американская киноактриса Холли Берри совсем не меняется с возрастом. Для сохранения молодого вида она отказалась от мяса, не злоупотребляет алкоголем и регулярно занимается спортом. В обыденной жизни почти не наносит макияж, чтобы кожа отдохнула от косметики.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые не наносят макияж в реальной жизни.

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