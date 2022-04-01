Голливудская звезда, канадский и американский комедийный актер Джим Керри заявил, что завершает актерскую карьеру и уходит на пенсию, однако отметил, что готов будет участвовать в новых проектах, если это будет важно для людей. Отметим, что знаменитость в кино уже почти 40 лет.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Access Hollywood. Джим Керри признался, что его устраивает тихая жизнь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Телеведущая Кит Кувир в интервью сказала Керри, что певица Долли Партон хочет, чтобы он сыграл ее музыкального партнера в грядущем биографическом фильме о ее жизни. На что голливудская звезда ответил: "Так прекрасно. Но, я ухожу на пенсию".

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"Я говорю это достаточно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь", – сказал Джим Керри.

Он признался, что ему нравится спокойная, духовная жизнь, рисовать на холсте и прочее.

"Это то, что вы, возможно, никогда не услышите от другой знаменитости, пока существует время — с меня достаточно. Я сделал достаточно. С меня хватит", – сказал актер.

Напомним, что Керри начал свою карьеру как стендап-комик. Впервые он снялся в фильме в 1983 году, а популярность он обрел после выхода киноленты "Эйс Вентура: Розыск домашних животных".

Среди популярных фильмов, в которых Джим Керри играл – "Маска", "Тупой и еще тупее", "Бэтмен навсегда", "Лжец, лжец", "Брюс Всемогущий", "Гринч — похититель Рождества" и другие. На его счету два "Золотых глобуса", шесть номинаций на него и ряд других престижных кинопремий.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джим Керри высказал слова поддержки украинскому народу, после полномасштабного военного вторжения России в Украину. Также он назвал Владимира Путина придурком.

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