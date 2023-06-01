Беременные в 16: Селена Гомес, Эминем и другие знаменитости, которых родили матери-подростки

Рождение ребенка – это трогательное событие, которое существенно влияет на жизнь родителей. После этого меняются привычки, распорядок дня и быт. Но еще труднее становится, когда будущая мама – сама еще ребенок. Осуждающие взгляды, критика со стороны родителей (молодых бабушек и дедушек), финансовые проблемы...

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Рассказываем о храбрецах, которые не побоялись стать родителями в юном возрасте и вырастили всемирно известных звезд. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Селена Гомес (актриса, певица, дизайнер и модель)

Менди Корнетт родила дочь Селену в 16 лет от своего сверстника. Семья жила скромно. Денег часто не хватало даже на самое необходимое, из-за чего спустя пять лет пара распалась. Матери пришлось трудоустроиться в 3 компании, чтобы обеспечить дочери достойную жизнь. Именно Менди в свое время привила Селене Гомес любовь к актерской игре и занятию музыкой.

2. Джастин Бибер (певец, автор песен и актер)

Джастин родился у супругов Петти Маллетт и Джереми Бибера, которым на тот момент было по 18 лет. Родственники всячески уговаривали девушку сделать аборт или отказаться от ребенка, но она решила не делать этого.

Мать обучала Джастина артистизму на сцене и пению, поскольку в свое время ходила на театральные кружки и профессионально занималась вокалом. Петти постоянно выкладывала записи сына на YouTube, где их заметил менеджер Скутер Браун, и помог построить артисту карьеру.

3. Эминем (рэпер, композитор и актер)

Маршалл Брюс и 17-летняя Дебора Метерс выступали в гостиницах. Вскоре после рождения сына Эминема отец бросил семью. Мать постоянно переезжала с малышом с места на место. Дольше двух лет нигде не задерживались. Все из-за нехватки денег.

Эминем вырос, стал всемирно известным рэпером, и выпустил несколько треков, где "слил" всю обиду на Дебору. В 2014 году, на День матери музыкант выпустил клип Headlights, где извинился перед мамой и заявил, что любит ее.

4. Джек Николсон (киноактер, режиссер и продюсер)

Джун Фрэнсис Николсон родила сына в 18 лет. Девушка мечтала продолжать свою карьеру танцовщицы и певицы, поэтому скрыла беременность, а после родов вернулась к активной жизни. Бабушка Этель записала малыша как собственного ребенка, однако спустя 36 лет актер Джек Николсон узнал правду.

В 1974 году репортер издания Time рассказал скрытую информацию: "старшая сестра" знаменитости – на самом деле его мать, а "родители" – бабушка и дедушка. Тогда уже было слишком поздно: Джун умерла от рака в 1963 году, а Этель не стало семью годами позже – в 1970 году.

5. Кертис Джеймс Джексон III (50 Cent; рэпер и актер)

Кертиса Джексона мать родила в 15 лет. Отец будущей знаменитости сразу бросил девушку: как только узнал о ее беременности. В итоге, воспитанием мальчика в большинстве своем занималась бабушка, а мать продавала запрещенные вещества, чтобы обеспечивать ребенка. По воспоминаниям 50 Cent, свое отсутствие дома мама пыталась компенсировать дорогими подарками. В 23 года ее не стало. Женщину убили, а преступника так и не нашли.

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