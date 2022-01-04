Мадонна вышла в свет в балаклаве от украинского дизайнера почти за 20 тыс. грн

Известная американская поп-певица Мадонна показала, как встретила Новый год в шумной компании близких. Однако внимание публики привлек необычный образ, который она дополнила балаклавой от украинского дизайнера Руслана Багинского.

В Instagram эпатажная звезда показала, в чем встретила 2022-й (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Исполнительница позировала в серебристом наряде, выбрав платье-халат длины миди.

Свой образ знаменитость подчеркнула такого же цвета ботильонами и "кристальной" балаклавой от известного модельера из Украины стоимостью 19 520 грн. Мадонна сделала макияж в нюдовых тонах и раскрепощенно позировала перед камерой.

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"Я бесконечно благодарна за любовь и поддержку моей семье и друзьям, а также невероятной команде людей вокруг меня, которые заботятся обо мне и направляют меня. Никогда не забывайте, что ваша семья – ваш друг. Никогда не забывайте, что без них вы ничто. Но больше всего и что более важно – никогда не сомневайся в себе", – подписала кадры певица.

Наряд Мадонны заметил и сам Багинский и прокомментировал его на своей странице в Instagram, добавив несколько фото легенды поп-музыки.

"Сверкающая королева встречает Новый год в украшенной кристаллами балаклавской шляпе от Руслана Багинского. Сияй ярко!" – написал дизайнер.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Мадонна импонирует Багинскому с его шляпками. В 2020 году она станцевала у дверей своего дома в Беверли-Хиллз в двух головных уборах украинского дизайнера. В том числе в знаменитой кепи модели "Baker Boy Cap".

Коротко о Мадонне:

Мадонна – известная певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Она является самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

Коротко о Багинском:

Руслан Багинский – украинский дизайнер и модельер головных уборов. В 2015 году он создал бренд Ruslan Baginskiy. На то время в основе его силуэтов были классические формы украинских шляп 20 века, которые кутюрье модернизировал.

Пик славы к Багинскому пришел в 2016 году, благодаря убору под названием "Baker Boy Cap". Поклонницами бренда стали всемирно известные модели Белла и Джиджи Гадид, Кайя Гербер, Наталья Водянова, Ирина Шейк, Роузи Гантингтон-Вайтли, певицы Тейлор Свифт и Алиша Киз, блоггер Кьяра Ферранье и редактор Анна Делла Рус. Позже его работы примерили Тина Кунаки, Саша Лусс и Елена Зеленская.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна покорила публику эпатажным образом. Она снялась в фате, латексном боди и колготках в сеточку.