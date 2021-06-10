Беременная Осадчая очаровала нежным образом в малиновом платье. Фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный наряд малинового цвета. Свой лук она дополнила удобной обувью.

Соответствующие фото ведущая опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили образ знаменитости и засыпали ее комплиментами.

Осадчая позировала в длинном платье свободного кроя ярко-малинового оттенка. Наряд дополняли открытые плечи, а также ведущая решила завершить аутфит модными мокасинами. Кроме того, звезда сделала аккуратную гульку и нежный дневной макияж.

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"На море и на закаты можно смотреть вечно", – подписала кадры ведущая.

Пользователям сети понравился нежный образ Осадчей, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Какая нежность, женственность и красота. Замечательная Екатерина", "Катя, вы красавица! И платье супер", "Богиня", "Фантастическая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд из совместной коллекции с дизайнером Андре Таном. Так, белоснежное платье с поясом стоит 2 тысячи гривен.