Беременная MamaRika устроила baby shower и рассекретила пол будущего ребенка

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая вскоре впервые станет мамой, устроила вечеринку в честь для будущего ребенка, где и раскрыла пол малыша. Певица и ее супруг Сергей Середа пригласили к себе домой в Одессу ведущую Катю Осадчую, где сообщили, что ожидают на свет мальчика.

По словам звездной пары, их родные ожидали на свет на свет появления девочки, говориться в программе "Світське життя". Со своей стороны, пара отшутилась, сообщив, что тогда они будут стараться над еще одним ребенком.

"Парень это хорошее начало, потому что, когда у тебя есть старший брат это всегда круто", – признался Сергей.

Видео дня

А вот на счет имени будущему ребенку, пара пока в раздумьях. Как утверждает певица, прежде чем дать имя малышу, они хотят сначала увидеть новорожденного.

Кроме того, в интервью MamaRika призналась, что практически всю беременность она находится под наблюдением врачей, поскольку еще в начале срока ей поставила угрозу выкидыша – гематома хориона. Певица изолировалась у себя дома в Одессе: она не путешествует, и у нее есть некоторые противопоказания – нельзя заниматься сексом, бегать, активно ходить.

Также артистка заявила, что не хочет рожать в государственных клиниках из-за плохих отношений и подхода к пациентам. По словам звезды, она планирует поехать в Киев и рожать в частной клиники ради своего комфорта.

"Мне не нравится отношение, не нравится вообще подход и психология к пациентам. Я захожу на осмотр, а в моей палате, где меня будут осматривать, еще три девочки лежит на КТГ. Это нормально? А как же момент приватности? Этого нет и я сказала, что рожать буду в частном роддоме. Мы не ежедневно рожаем, можно себе позволить покайфовать хотя бы от этого процесса, на сколько это возможно", – сообщила знаменитость.

Коротко о знаменитости:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MamaRika (Анастасия Кочетова) поделилась с поклонниками видео, на которых показала свой новый дом в Одессе, в который недавно переехала с супругом Сергеем Середой.