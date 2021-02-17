Беременная Фролова рассекретила пол будущего ребенка

У украинской телеведущей, модели и актрисы Василисы Фроловой, которая вскоре станет мамой, родится мальчик. О поле ребенка знаменитость узнала на вечеринке в честь своего дня рождения.

Звезда очень обрадовалась такой новости и этот счастливый момент вместе с ней разделили ее близкие. Соответствующим видео поделилась подруга Фроловой, радиоведущая Дарья Коломиец на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в честь своего 43-летия Фролова организовала небольшую вечеринку, на которой присутствовали ее родные и друзья. Также в этот день знаменитость решила узнать пол своего ребенка – у нее родится мальчик.

На видео видно, что телеведущая очень обрадовалась этой новости, а также ее поддержали близкие люди.

Напомним, Василиса Фролова с 24 августа 2017 года является лицом и ведущей "Прямого" канала. Официально знаменитость никогда не была замужем. При этом она не скрывает, что у нее есть любимый мужчина – ее гражданский муж. 18 ноября 2020 года Фролова сообщила, что ждет первенца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее беременная Фролова заразилась коронавирусом. Она пожаловалась, что в одной из государственных больниц ей отказали в помощи. По словам знаменитости, врач не захотела ее обследовать и назначать лечение.