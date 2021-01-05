Беременной Фроловой отказали в помощи в роддоме из-за заражения COVID-19: подробности скандала

Беременная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно заразилась коронавирусом, рассказала о том, как в одной из государственных больниц ей отказали в помощи. По словам знаменитости, врач не захотела ее обследовать и назначать лечение.

Соответствующий пост Фролова опубликовала на своей странице в Facebook. Так, женщина отметила, что в Украине "царят пещерные правила".

Как рассказала ведущая, в одном из роддомов Киева она надеялась получить качественное обслуживание, а в результате изначально ей отказали даже предоставить телефон ее врача.

"Больная? Не ходите к нам! Если что-то ургентное – вызывайте скорую, но только к нам не приезжайте!" – так Фроловой ответили в больнице.

Знаменитость также сообщила, что однажды она пришла на прием по записи в назначенное время к своему врачу. Но когда женщина вышла с кабинета, то удивленно спросила: "А разве ты не через час? Тогда посиди, подожди здесь, я пока покурю".

Кроме того, Фролова добавила, что когда заболела коронавирусом, то сразу же отменила все свои визиты, но ей нужна была консультация врача по результатам анализов. Но ведущая три дня не могла дозвониться к специалисту.

"В очередной раз, когда я попросила мне перезвонить, я случайно услышала голос врача. Она, как всегда, ответила: "Да не могу я с ней говорить, меня вообще главврач вызывает". Без лишних церемоний мне ответили: "Она не хочет с вами разговаривать" и бросили трубку!" – подчеркнула Фролова.

Звезда добавила, что ей противно открыть все это, но она хочет, чтобы все знали правду и то, как "государство о нас заботится".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василиса Фролова снялась обнаженной. На одних кадрах ведущая прикрыла грудь руками, а на других, предстала только с бенгальскими огоньками.