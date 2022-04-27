Бенедикт Камбербэтч — об украинской семье, которая будет жить в его доме: они проходят курс лечения

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что уже готовится к встрече с украинской семьей, которая на время полномасштабной войны поселится в его особняке в Лондоне. По словам кинозвезды, беженцы уже вылетели в Англию.

Исполнитель роли Шерлока Холмса в популярном одноименном сериале рассказал, что сейчас все члены семьи из Украины проходят курс лечения. Он ответственно следит за ситуацией и полностью подготовил дом для заселения украинцев, передает Sky News.

"Они выбрались из Украины. Я каждый день слежу за тем, как продвигается ситуация. К сожалению, они проходят курс лечения. Если говорить что-то еще об этом, это будет вторжением в их частную жизнь. А слишком много информации о том, когда они приедут – будет вторжением в мою. Но я хочу дать им некоторую стабильность после того, какой беспорядок им пришлось пережить. Это будет в моем доме", – прокомментировал актер.

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Напомним, Камбербэтч стал участником британской правительственной инициативы "Дома для Украины", которая позволяет украинским беженцам бесплатно получить временное жилье в Великобритании. Предоставить квартиру или, как в случае с киноактером, целый особняк могут все неравнодушные англичане.

Сам же Камбербэтч с восторгом и гордостью говорит о своей родине, власти и граждане которой быстро и правильно отреагировали на ситуацию в Украине. Он добавил, что не только отдает на временное пользование дом украинской семье, но и продолжает помогать другим беженцам материально.

Звезда надеется, что количество его неравнодушных соотечественников будет расти, поскольку Украина как никогда нуждается в помощи и поддержке.

"Я пытался помочь другим украинским семьям массово разместить их, они хотят сделать это, но это очень дорого. Поэтому я пытаюсь помочь финансово... Я работаю через замечательную благотворительную организацию под названием "Беженцы на дому", которая является отличным выходом к правительственной схеме, а также предлагает дальнейшую широкую поддержку, необходимую для психологической травмы, от которой страдают эти люди", – поделился кинодеятель.

Отметим, сегодня в Лондоне состоялась презентация супергеройского фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", в котором Камбербэтч исполнил главную роль. На красной дорожке актер появился в костюме цветов украинского флага.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети появились снимки того самого роскошного особняка, куда, вероятно, Бенедикт Камбербэтч поселит украинцев, спасающихся от войны. Звезда сериала "Шерлок" и фильма "Доктор Стрэндж" приобрел его в 2015 года за 3,5 миллиона долларов (около 106 млн гривен). Посмотреть фото можно в нашем материале.