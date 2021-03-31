Белорусы поддержали Мирошниченко в отказе от "Славянского базара": диктаторским пляскам не время

Юля Ухина Люди 11:52, 31.03.2021 Обновлено: 12:06, 31.03.2021

Жители Беларуси выразили слова благодарности украинскому телеведущему Тимуру Мирошниченко за отказ вести ежегодный международный фестиваль искусств "Славянский базар".Они отметили, что ценят поддержку звезды.

Таким образом юзеры прокомментировали последние публикации Мирошниченко в Instagram и Facebook, где он заявил, что из-за напряженной ситуации в стране "конкурс вряд ли сможет остаться в стороне от политики". Белорусы также добавили, что у телеведущего правильная позиция и сейчас не время "для диктаторских плясок".

Белорусы поблагодарили Мирошниченко за отказ вести "Славянский базар"
скриншот
Белорусы поблагодарили Мирошниченко за поддержку и солидарность
скриншот
Белорусы поддержали Мирошниченко в отказе от "Славянского базара"
скриншот
Белорусы поддержали Мирошниченко в отказе от "Славянского базара"
скриншот

Пользователи отметили, что с радостью будут ждать Тимура в новой, свободной Беларуси.

Белорусы поблагодарили Мирошниченко за отказ вести "Славянский базар"
скриншот
Белорусы поблагодарили Мирошниченко за отказ вести "Славянский базар"
скриншот
Тимур Мирошниченко отказался вести "Славянский базар" из-за Лукашенко
Instagram Тимура Мирошниченко

  • "Славянский базар" – ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России, Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Беларусь отстранили от участия в международном конкурсе "Евровидение-2021". Новая песня группы "Галасы ЗМеста" не соответствует правилам конкурса.

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