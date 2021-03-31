Білоруси підтримали Мірошниченка у відмові від "Слов'янського базару": диктаторським танцям не час

Юля Ухіна Люди 11:52, 31.03.2021 Оновлено: 12:06, 31.03.2021

Жителі Білорусі висловили слова подяки українському телеведучому Тимуру Мірошниченку за відмову вести щорічний міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар". Вони зазначили, що цінують підтримку зірки.

Так користувачі прокоментували останні публікації Мірошниченка в Instagram і Facebook, де він заявив, що через напружену ситуацію в країні "конкурс навряд чи зможе залишитися осторонь від політики". Білоруси також додали, що в телеведучого правильна позиція і зараз не час "для диктаторських танців".

Білоруси подякували Мірошниченку за відмову вести "Слов'янський базар"
скриншот
Білоруси подякували Мірошниченку за підтримку і солідарність
скриншот
Білоруси підтримали Мірошниченка у відмові від "Слов'янського базару"
скриншот
Білоруси підтримали Мірошниченка у відмові від "Слов'янського базару"
скриншот

Користувачі зазначили, що з радістю будуть чекати Тимура в новій, вільній Білорусі.

Білоруси подякували Мірошниченку за відмову вести "Слов'янський базар"
скриншот
Білоруси подякували Мірошниченку за відмову вести "Слов'янський базар"
скриншот
Тимур Мірошниченко відмовився вести "Слов'янський базар" через Лукашенка
Instagram Тимура Мірошниченка

  • "Слов'янський базар" – щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусі, Росії, України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Білорусь усунули від участі в міжнародному конкурсі "Євробачення-2021". Нова пісня гурту "Галасы ЗМеста" не відповідає правилам конкурсу.

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