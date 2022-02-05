Белла Хадид рассказала, почему отказалась от кофе и раскрыла практику заземления для борьбы с тревогой

Американская супермодель Белла Хадид для поддержания тонуса своего тела и хорошего настроения придерживается утреннего распорядка, правильного питания и некоторых духовных практик. Такой образ жизни она выбрала еще в 13 лет из-за проблем с иммунитетом.

В интервью изданию Bustle 25-летняя звезда подиума рассказала, что в подростковом возрасте получила много уколов, которые позволили ей понять, что в жизни самое важное. По словам Хадид, вещи для ухода за собой важные и бесплатные.

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В частности, она начала вести дневник и гулять на свежем воздухе, чтобы справиться с беспокойством – по полчаса каждое утро.

"Моя тревога и депрессия были из-за того, что когда я не работала, я была настолько истощена, что просто впадала в спячку дома. Затем, внезапно, после 38 часов отсутствия, я почувствовала, что не могу даже выйти на улицу", – рассказала манекенщица.

Также она добавила, что раньше не представляла утро без кофе. Однако, поняв, что этот напиток является причиной ее беспокойства, отказалась от него, а в качестве альтернативы совместно с компанией Kin Euphorics вскоре разработала энергичный безалкогольный коктейль Spritz.

"Время от времени я устраиваю вечеринку, но сейчас я начинаю понимать, как все это влияет на мой мозг , и мне становится намного труднее поднять стакан", – сказала Хадид и добавила, что раньше намного чаще прибегала к алкоголю.

Утро звезды начинается с выпивания большого стакана воды, написания трех страниц дневника и медитации благодарности. Духовная практика помогает Хадид "заземлиться" и уйти в себя, программируя сознание на мир и гармонию в течение дня.

"Просто начать свой день и сказать: "Я благодарна за то, что я жива, я благодарна за все, что у меня есть". Это не большие вещи, но они помогают мне провести день в позитивном ключе, чтобы я могла укрепить хорошие привычки", – поделилась звезда.

В стрессовых ситуациях она принимает душ или ванну, делает уборку, сидит на диване с подругами и позволяет себе просто бездельничать.

Коротко о знаменитости:

Белла Хадид – американская модель. Родилась в 1996 году в Лос-Анджелесе. Она является постоянным лицом модных брендов Dior и Bulgari. В 2014 году подписала контракт с IMG Models. Участвовала в показах CHANEL, стала лицом Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike. Была победительницей номинации "Модель Года" на премии First Annual Fashoin Los Angeles Awards.

Белла находится на 9 месте журнала Forbes в списке самых высокооплачиваемых моделей мира (2017).

Модель строила отношения с певцом Эйбелом Тесфайе (The Weeknd). Пара расставалась и потом вновь сходилась, однако сохранить отношения так и не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белла Хадид неоднократно переносила психические срывы.