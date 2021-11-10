Белла Хадид рассказала о психических срывах. Фото

Известная во всем мире 25-летняя супермодель Белла Хадид откровенно рассказала своим поклонникам о своих психических срывах. Знаменитость призналась, что плачет чуть-ли каждый день.

Соответствующее признание, а также фотографии, где она в слезах, модель опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что на такие откровения с подписчиками Беллу вдохновила американская певица, дочь Уилла Смита – Уиллоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Твои слова заставили меня почувствовать себя немного менее одинокой, и поэтому я хочу опубликовать. Это чувство мысли, что вы недостаточно хороши или неуверенность в своем искусстве – естественно, но в то же время я чувствую, что этому надо учить", – написала Белла, тегнув Уиллоу Смит.

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Она подчеркнула, что все люди разные и каждый особенный и уникальный по-своему.

"Люди забывают, что все в основном чувствуют себя одинаково: потеряны, сбиты с толку, не совсем понимают, зачем они здесь. Это беспокойство, как будто все чувствуют, но пытаются как-то скрыть. Мы одинаковы в наших недостатках и неуверенности, в нашей радости и счастье, и принимать все это нужно нормально", – написала модель.

Она призналась, что почти каждый день на протяжении нескольких лет испытывает подобные переживания.

Кроме этого, Белла заявила, что социальные сети не нужно воспринимать как реальность, по ее словам, это лишь иллюзия. Она попросила людей, испытывающих тревогу, помнить о том, что они не одиноки.

"От меня вам – вы не одиноки. Я люблю тебя, я вижу и слышу", – поддержала поклонников модель.

Она настаивает на том, что самопомощь при психических заболеваниях и срывах – не выход из трудностей.

"Я хочу, чтобы вы знали, в конце туннеля всегда есть свет, и американские горки всегда в какой-то момент полностью останавливаются. Мне потребовалось много времени, чтобы осознать это. Однако у меня было достаточно срывов и выгорания, чтобы понимать, о чем я говорю", – написала Хадид.

Белла призналась, что ей было трудно поделиться своей правдой в сети, однако она поблагодарила поклонников и всех читателей, что "выслушали и поняли" ее.

В свою очередь фанаты и звездные друзья модели засыпали комментарии словами поддержкой Хадид.

"Любим тебя", "Ангел", "Спасибо, что поделилась своей правдой", "Твоя честность и нежность многих лечит", "ТЫ замечательный человек", "Ваша честность и открытость вдохновляют нас всех", "Нуждался в этом", "Горжусь тобой", "За все время в Интернете не видел ничего, о чем бы мне хотелось знать больше", "Люблю твою поистине прекрасную уязвимость", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Белла Хадид – американская модель. Родилась в 1996 году в Лос-Анджелесе. Она является постоянным лицом модных брендов Dior и Bulgari.

В 2014 году подписала контракт с IMG Models. Участвовала в показах CHANEL, стала лицом Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike. Была победительницей номинации "Модель Года" на премии First Annual Fashoin Los Angeles Awards.

Белла находится на 9 месте журнала Forbes в списке самых высокооплачиваемых моделей мира (2017).

Модель строила отношения с певцом Эйбелом Тесфайе (The Weeknd). Пара расставалась и потом вновь сходилась, однако им все равно не удалось сохранить отношения.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Белла Хадид неоднократно подвергалась пристальному вниманию таблоидов и интернет-пользователей, потому что ее внешность трансформировалась. OBOZREVATEL собрал фото модели, демонстрирующие изменения, которые произошли со временем.