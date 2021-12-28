Бельгийская принцесса выходит замуж за банкира моложе себя. Фото пары

33-летняя племянница короля Бельгии Филиппа принцесса Лаура Мария обручилась с 30-летним банкиром из Лондона по имени Вильям Исви. Свадьбу планируют устроить во второй половине 2022 года.

Об этом сообщили на официальном аккаунте королевской семьи в Instagram. Новость сопровождали две фотографии счастливых влюбленных (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Романтическая фотосессия была сделана в Англии, где пара уже несколько лет живет вдвоем. На кадрах Лаура позирует в черном макси-платье с цветочным принтом, а ее избранник – классических брюках, рубашке и бордовом свитере сверху.

Видео дня

На руке у принцессы красуется кольцо с сапфиром и россыпью бриллиантов.

Отметим, что Лаура Мария является 9 претенденткой на престол, потому не живет в Бельгии, а переехала в Лондон. Ранее она работала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а также в офисе Louis Vuitton в Шанхае.

Ее возлюбленный Вильям родился в Париже, однако почти сразу переехал в Англию, где его мама, подданная Великобритании, занимается дизайном купальников, а отец – французско-марокканского происхождения – топ-менеджер в крупном финансовом учреждении.

Исви решил пойти по стопам папы, потому сейчас работает в одном из американских банков.

В комментариях под постом подписчики поздравили влюбленных и пожелали им счастливой супружеской жизни. "Поздравляем пару", "Желаю вам много счастливых лет", "Счастья вам", – написали они.

Кратко о монархе:

Лаура Мария – принцесса Бельгийская, старшая дочь принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте. Вторая из пяти детей в семье. Принцесса свободно разговаривает на трех языках Бельгии: французском, голландском и немецком.

Как сообщал OBOZREVATEL, японская принцесса Мако отказалась от титула и денег ради свадьбы с простолюдином. Пара планирует поселиться в "однушке" в США, где мужчина будет работать адвокатом.