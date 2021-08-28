Бейонсе оказалась в центре скандала из-за 'кровавого бриллианта': в чем суть конфликта

Популярная американская певица Бейонсе вместе со своим супругом Jay-Z стали героями рекламной кампании Tiffany. Знаменитость примеряла колье с легендарным желтым бриллиантом размером в 128 карат, из-за которого вскоре Бейонсе начали критиковать в сети.

Звезду пристыдили за фотосессию в "кровавом бриллианте" из-за сомнительной истории, пишет Insider. Бейонсе стала четвертым человеком, кто носил колье, драгоценный камень которого является гордостью компании Tiffany & Co и выдается только в аренду.

Американская певица стала первым чернокожим человеком, кто надел это колье.

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После того, как в профиле Instagram, который продвигает компанию, опубликовали фото – многих обрадовала первая совместная кампания пары, однако были те, кто упрекнули Бейонсе в том, что она не уважает свои корни.

"Я просто не обращаю внимания на неотъемлемую историю кровавого алмаза только потому, что он на Бейонсе", "Бриллиант был украден из Южной Африки. Не позволяйте колонизаторам заставлять вас носить краденые кровавые бриллианты", "Это не просто "ожерелье", это алмаз, добытый на крови южноафриканцев. Если они не выполняли свою рабочую норму, им калечили руки и ноги или просто убивали", – написали люди.

Как оказалось, сама певица не знала о печальной истории украшения, а когда узнала, то разочаровалась и разозлилась.

К слову, камень был найден в 1877 году в Южной Африке, а спустя год основатель Tiffany & Co. Чарльз Льюис Тиффани приобрел его. Тогда темнокожие люди работали в ужасных условиях на незаконных шахтах, чтобы заработать гроши. Они умирали от тяжелого труда и болезней, а те бриллианты, что добывались – продавали и финансировали войны.

Стоит отметить, что до Бейонсе его надевали Мэри Уайтхаус, Одри Хепберн и Леди Гага.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в старинном особняке Бейонсе и Jay-Z в Новом Орлеане случился пожар, который потушили спустя два часа.