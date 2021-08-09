Бебешко объяснил свою позицию в споре с Ницой из-за украинского языка

Между украинским продюсером Владимиром Бебешко и писательницей Ларисой Ницой произошел спор из-за высказывания женщины о том, что "украинские врачи должны быть только украинцы и говорить на родном языке". С этим продюсер не согласился.

Он считает, если человек плохо учился и не знает, как делать операцию, то лучше пусть специалисты приезжают из других стран. Об этом Бебешко заявил в интервью Снежане Егоровой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне все равно. Главное, чтобы это был профессионал, а на каком языке он говорит – мне все равно. Если непрофессионал будет делать мне операцию, то он же меня зарежет", – отметил продюсер.

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Он сообщил, что Ницой все же настояла на том, что врачи должны быть исключительно украинцы.

Коротко о знаменитостях:

Владимир Бебешко – украинский звукорежиссер и музыкальный продюсер. Брат певца и заслуженного артиста Украины Левко Дурко, продюсер группы "Пающие трусы".

Лариса Ницой – украинская писательница и общественная активистка. Она яро выступает в поддержку украинского языка и внедрение его во всех сферах жизни Украины.

Напомним: ранее Лариса Ницой заявила, что русский язык следовало бы называть московским. По ее словам, такое название является исторически правильным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

недавно Ницой назвала московитом украинского футболиста Артема Довбика, который забил победный гол в матче сборной по футболу со Швецией на Евро-2020 (в 1/8 финала). Она раскритиковала спортсмена за то, что в общении с прессой после матча он говорил по-русски.