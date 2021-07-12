"Множит на ноль": Ницой снова наехала на Довбика и ответила на критику фанатов сборной Украины

Украинский футболист Артем Довбик своим комментарием после матча Евро-2020 со Швецией на русском языке нивелировал все усилия по украинизации нашего общества. Он является ярким примером того, как звезды дают негативный пример молодым соотечественникам.

Такое мнение в интервью программе Янины Соколовой "Рандеву" выразила писательница Лариса Ницой. Ранее она назвала автора победного гола в 1/8 финала ЧЕ московитом, однако, отвечая на критику фанатов, отметила, что ее претензии касались всех украинских звезд.

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"Пост о Довбике – это было не персонально к нему. Он является обобщенным персонажем всех наших звезд. Довбик стал еще одним сигналом для наших украинских детей, чтобы говорить на русском языке. Потому что все звезды говорят по-русским. Ощущается, что в жизни Довбик говорит на украинском, это ощущается по его произношению, что русский для него не родной язык, но публично он говорит по-русски. И он дает вредный сигнал детям и юношам, за которых мы боремся. Он множит на ноль нашу украинизацию", – сказала Ницой.

Отметим, что после критики Довбика поборница украинского языка попала под шквал критики. В частности, большинство пользователей социальной сети Facebook резко раскритиковали саму Ницой, а не игрока сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, после высказываний об Артеме Довбике Лариса Ницой стала жертвой пранкера, который представившись футболистом, пообещал ей давать интервью на украинском языке.