Барак Обама отмечает 60-летие: десять сильных цитат 44-го президента США

В среду, 4 августа, 44-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама отмечает свой день рождения. Ему исполняется 60 лет.

Обама – первый афроамериканец, выдвинутый на пост главы государства от одной из двух крупнейших партий, и первый темнокожий президент США – запомнился как один из самых выдающихся ораторов современности. В своих речах он касался самых разных тем, от политики до любви. И хотя пост президента он покинул более четырех лет назад, его харизматичная личность по-прежнему интересует многих. В день рождения Обамы OBOZREVATEL публикует подборку лучших его цитат.

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Изменения не наступят, если мы будем надеяться на чью-то помощь или ждать подходящего момента. Ждать нужно только самих себя. Мы сами и есть те изменения, которые нам нужны.

Вы не можете позволить своим неудачам определять вас. Вы должны позволить своим неудачам учить вас.

Самое главное в политике – не стать циником.

Изменения происходят потому, что обычные люди делают удивительные вещи.

Если Вы идете правильным путем и будете держаться его и дальше, то в конечном итоге добьетесь успеха.

Люди часто склонны обвинять политиков в том, что изменения не работают, но я всегда говорю, что вы получаете политиков, на которых заслуживаете. Если вы не голосуете и не обращаете внимания на жизнь государства, то получите руководство, которое никогда не будет заботиться о ваших интересах.

Очевидно, я ничего бы не добился, не будь рядом со мной Мишель. Вы спрашивали, как я еще не сошел с ума, как мне удается сохранять баланс, как я справляюсь с прессингом. Все – благодаря этой юной леди. Она не просто прекрасная Первая леди, она моя опора. Я всегда могу на нее рассчитывать.

Я не идеален – и об этом мне напоминают ежедневно если не события, то моя жена.

Осторожнее с тем, что вы постите на Facebook. Что бы это ни было, это еще всплывет когда-то в вашей жизни.

Политика стала такой ожесточенной и пристрастной, настолько пропитанной деньгами и влиянием, что мы не можем заняться серьезными проблемами, требующими решения. И это первое, что требуется изменить.

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