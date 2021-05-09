Обама растрогал сеть сообщением об умершем собаке

У экс-президента США Барака Обамы умерла собака "Бо", который был любимцем семьи более 10 лет.

Об этом он написал в Facebook. Сообщение собрало тысячи комментариев со словами сочувствия.

"Сегодня наша семья потеряла настоящего друга и верного спутника. Более десятилетия Бо был постоянным нежным присутствием в нашей жизни – рад видеть нас в хорошие дни, плохие дни и каждый день между ними. Он терпел всю суету, пришедшую с пребыванием в Белом доме...Мы будем очень скучать по нему", – написал Обама.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, собака "Бо" жила в Белом Доме с 2009 года. Его называли первым собакой Соединенных Штатов Америки. Позже, в 2013 году, семью пополнила годовалый собака такой же породы - португальская водная по кличке "Санни".