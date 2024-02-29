Зеленская встретилась с Камиллой и поблагодарила ее и всю королевскую семью за мощную поддержку Украины в войне с Россией. Фото и видео

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с королевой-консортом Великобритании Камиллой, чтобы поблагодарить за стойкую и последовательную поддержку украинцев в войне с российскими оккупантами. Правительница ждала супругу президента Владимира Зеленского на пороге и расцеловала ее в обе щеки.

Теплая встреча впоследствии переместилась в роскошный зал, где украинка имела возможность лично поблагодарить королевскую семью за все, что она делает для несокрушимого народа свободной страны. Фото и видео появились в соцсетях Елены Зеленской.

Первая леди посетила королеву в рамках рабочей поездки в Великобританию, где побывала в головном офисе Amazon Web Services, обеспечивающем потребность в гаджетах для обучения украинских детей.

"Поблагодарила королевскую семью и все Соединенное Королевство за последовательную поддержку Украины, за убежище для 200 тысяч украинских беженцев и регулярные встречи с ними (Король и Королева не раз посещали Украинский центр в Лондоне)", – говорится в посте.

Елена Зеленская акцентировала внимание на общих ценностях украинцев и британцев: жизнь, свобода и демократия.

"Благодарна королевской семье за теплый, как всегда, прием и за последовательную поддержку Украины в борьбе за свою свободу", – закончила первая леди.

На встречу с королевой она оделась в стильный белый жакет, черные брюки-клеш и обула высокие каблуки. Это уже второй лук, который украинка показала в Лондоне.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская выбрала для важных событий международного уровня красноречивый аутфит, состоявший из клетчатой рубашки и сдержанного костюма.

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