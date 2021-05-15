Бабкин, Яма, Джамала показали семейные фото и поздравили с праздником

В субботу, 15 мая, во всем мире отмечают Международный день семьи. По этому случаю многие украинские знаменитости уже успели поделиться семейными фотографиями в своих соцсетях и оставить пожелания для своих подписчиков.

OBOZREVATEL собрал самые трогательные поздравление от артистов шоу-бизнеса и показал подборку фотографий знаменитостей с их близкими и родными людьми.

Звезда опубликовала на своей страничке в Instagram несколько снимков, на которых позирует со своим супругом Бекиром Сулеймановым. Под фото артистка отметила, что любит заботиться о семье и получать поддержку.

"Моя семья – главные люди в моей жизни. Люблю заботиться о них и получать поддержку. Спасибо, что всегда рядом со мной", – сообщила знаменитость.

Хореограф показал трогательный семейный снимок с супругой и сыном и сообщил под фото, что самое большое достижение у него в жизнь – это семья.

"Самое большое достижение моей жизни – семья. Люблю вас!" – написал в Instagram артист.

Супруга музыканта также присоединилась к поздравлениям и пожелала мира, гармонии, любви всем близким и родным.

"Сегодня Международный День Семьи! Поздравляю вас всех, друзья! Будьте здоровы", – подписала снимок супруга артиста.

Танцовщица опубликовала трогательные кадры с семейной фотосъемки и рассказала, что для нее означает семья.

"Для меня семья – это фундаментальная основа каждого человека, на которой выстраивается вся жизнь. В семье воспитываются привычки, вырабатываются навыки, формируется характер и понимание основных семейных ценностей! Формирование личности начинается именно в семье. Дорогие мои, любите, будьте любимы, женитесь, выходите замуж, рожайте детей, живите в кайф и будьте всегда примером для подражания, мотивируйте себя и окружающих быть лучшей версией себя... Излучайте добро, свет и улыбайтесь всегда в ответ", – поздравила поклонников звезда.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, не так давно Барбир, Вакарчук, Мишина, Трегубова и другие украинские звездыпоздравили своих мам с праздником и показали редкие снимки с ними.