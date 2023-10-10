'Аж дар речи пропал!' Украинская звезда 'Сватов' ошеломила соблазнительной фотосессией

Украинская актриса Анна Кошмал, известная своей ролью в сериале "Сваты", удивила сеть новыми фотографиями. На них 28-летняя звезда позирует в черном комплекте из короткого топа и юбки с вырезом.

Фотографиями актриса поделилась на своей странице в Instagram. Свое восхищение фотосессией выразили не только подписчики Кошмал, но и звездные коллеги.

Актриса Настя Цимбалару написала, что ей отняло дар речи, после увиденного. Ксения Вертинская также прокомментировала пост: "Нет, как выдержать эту жару и красоту?". А Дарья Петрожицкая, с которой Анна Кошмал снималась во втором сезоне сериала "Папик", написала, что фото "вери хот".

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, как опозорившаяся заявлениями об Украине звезда "Сватов" стала неузнаваемой из-за многочисленных пластических операций.

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