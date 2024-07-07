Axel F и улыбки: звезда 'Полицейского из Беверли-Хиллз' рассекретил детали своих будущих похорон

Американский актер Эдди Мерфи, наиболее известный главными ролями в серии фильмов "Полицейский из Беверли-Хиллз", признался, каким видит собственные похороны. Он не хочет, чтобы люди в тот день тосковали, поэтому уже предупредил родных, как вести себя, а теперь об этом рассказал фанатам.

Видео дня

В США достаточно распространено на церемонии прощания включать любимую песню умершего, поэтому Эдди Мерфи желает соблюсти эту традицию. В то время как на похоронах в основном звучит лирическая музыка, актер хочет, чтобы у него играл легендарный хит Axel F от Harold Faltermeyer. Об этом он рассказал в интервью Кевину МакКартни.

Этот трек знаменитость избрал неспроста. Последняя часть "Полицейского из Беверли-Хиллз" называется "Аксель Фоли", героя которого играет Эдди Мерфи. А песня Axel F известна всем, кто когда-то видел клип с серой анимационной лягушкой Crazy Frog, которая ездит по городу воображаемым мотоциклом.

"И я считаю, что это круто – иметь музыкальное сопровождение, которое можно включить и знать, что я уйду, когда вы услышите эту музыку. И я буду в ресторанах и буду слушать эту музыку на фоне, и ты думаешь: "Вау, это круто, у меня есть тематическая музыка о Джеймсе Бонде, Индиане Джонсе, это круто!" Это круто. "Ты когда-нибудь за эти годы думал о том, чтобы сыграть чернокожего Джеймса Бонда?" Я ответил, что мне это не нужно, у меня есть Аксель Фоли, у меня уже есть персонаж, мне не нужно быть каким-то черным Джеймсом Бондом. У меня есть Аксель Фоли, у него есть саундтрек и все остальное. Вы можете буквально сыграть ее. Знаете, однажды, когда я умру, лет через 50, я могу сыграть ее на своем похороне, и люди будут улыбаться на моем похороне", – рассказал Эдди Мерфи.

Звезда добавил, что не хотел бы, чтобы люди скучали и лили слезы у него на похоронах. Да и вообще, он не думает, что когда-нибудь умрет, и его похоронят классическим способом. Но даже если так случится, актер желает, чтобы все улыбались.

"Люди бы улыбались на похоронах. Я имею в виду, что я умру, как и все остальные, но они знают, что не надо никаких похорон, и они просто, знаете, просто дадут мне спокойно уйти", – сказал актер.

Песня Axel F была оригинальным саундтреком первой части "Полицейского из Беверли-Хиллз" в 1984 году и уже тогда занимала первые места в хит-парадах. Свое название трек получил в честь главного героя фильма Акселя Фола.

Об этом хите Эдди Мерфи решил заговорить на фоне премьеры четвертой части вышедшего 3 июля легендарного фильма. Его транслирует стриминговая платформа Netflix.

В сюжете Аксель Фоли возвращается в Беверли Хиллз после того, как узнает, что его дочери и старому партнеру Билли Роузвуду грозит опасность. Вместе они пытаются вывести на чистую воду коррупцию в полиции Беверли-Хиллз и раскрыть убийство, связанное с ней.

Ранее OBOZ.UA писал, что онкобольная актриса Шеннен Догерти готовится к собственной смерти и поэтому начала освобождать свой дом от лишних вещей, чтобы облегчить жизнь мамы в будущем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!