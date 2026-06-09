Автора хитов Бритни Спирс и Дуа Липы жестоко убили в Лондоне: арестовали аж троих подозреваемых

В возрасте 35-лет трагически оборвалась жизнь британского артиста Талая Райли (настоящее имя – Марк Орабии), который создавал хиты для звезд мировой сцены, в частности, Бритни Спирс и Дуа Липы. Он погиб в результате жестокого ножевого нападения в районе Сильвертаун, что в восточной части Лондона.

Видео дня

О трагедии сообщает Fox News Digital. По данным полиции, Талая Райли нашли без сознания 5 июня в саду на территории поместья. Врачи пытались реанимировать артиста на месте трагедии, однако попытки оказались тщетными, поэтому была констатирована его смерть.

Сейчас продолжается расследование убийства автора мировых хитов. Известно, что полиция арестовала трех человек, которых подозревают в причастности к преступлению. Правоохранители провели допрос, после которого отпустили 24-летнего мужчину и 25-летнюю женщину без предъявления обвинений, а другого 27-летнего фигуранта дела освободили под залог.

Главные истории дня

Смерть Талая Райли стала болезненным ударом для его семьи, коллег и друзей. Близкие люди артиста публично почтили его память.

"Мое сердце разбито! Это кажется нереальным. Такое ощущение, будто это плохой сон. Недавно мы разговаривали о будущем, о том, чтобы сохранять оптимизм, и обо всем, что нам еще предстоит сделать. Я никогда не представлял, что это будет наш последний разговор. Талай был не просто моим братом. Он был другом для многих, наставником, вдохновением и светом в жизни стольких людей. У него было одно из самых чистых сердец, которые я когда-либо знал", – написал брат артиста Скрибз Райли.

Что известно об исполнителе

Талай Райли родился 10 июля 1990 года в Лондоне. Он довольно рано начал развиваться в индустрии музыки, а уже в 18 лет подписал свой первый контракт с Global Publishing. Широкая аудитория узнала об артисте в 2000-м, когда он принял участие в записи сингла рэпера Chip, что занял 7 место в популярном британском чарте.

Оставил след в индустрии музыки Талай Райли и благодаря большому количеству хитов, написанных для звезд. Он создавал треки для Джесси Джей, Ашера, Ника Джонаса, Бритни Спирс, Дуа Липы и многих других.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 81-летнего актера-звезду культовых фильмов жестоко убил сын его любимой женщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!