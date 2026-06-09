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Автора хитов Бритни Спирс и Дуа Липы жестоко убили в Лондоне: арестовали аж троих подозреваемых

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
969
Автора хитов Бритни Спирс и Дуа Липы жестоко убили в Лондоне: арестовали аж троих подозреваемых
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В возрасте 35-лет трагически оборвалась жизнь британского артиста Талая Райли (настоящее имя – Марк Орабии), который создавал хиты для звезд мировой сцены, в частности, Бритни Спирс и Дуа Липы. Он погиб в результате жестокого ножевого нападения в районе Сильвертаун, что в восточной части Лондона.

О трагедии сообщает Fox News Digital. По данным полиции, Талая Райли нашли без сознания 5 июня в саду на территории поместья. Врачи пытались реанимировать артиста на месте трагедии, однако попытки оказались тщетными, поэтому была констатирована его смерть.

Автора хитов Бритни Спирс и Дуа Липы жестоко убили в Лондоне: арестовали аж троих подозреваемых

Сейчас продолжается расследование убийства автора мировых хитов. Известно, что полиция арестовала трех человек, которых подозревают в причастности к преступлению. Правоохранители провели допрос, после которого отпустили 24-летнего мужчину и 25-летнюю женщину без предъявления обвинений, а другого 27-летнего фигуранта дела освободили под залог.

Главные истории дня

Смерть Талая Райли стала болезненным ударом для его семьи, коллег и друзей. Близкие люди артиста публично почтили его память.

"Мое сердце разбито! Это кажется нереальным. Такое ощущение, будто это плохой сон. Недавно мы разговаривали о будущем, о том, чтобы сохранять оптимизм, и обо всем, что нам еще предстоит сделать. Я никогда не представлял, что это будет наш последний разговор. Талай был не просто моим братом. Он был другом для многих, наставником, вдохновением и светом в жизни стольких людей. У него было одно из самых чистых сердец, которые я когда-либо знал", – написал брат артиста Скрибз Райли.

Автора хитов Бритни Спирс и Дуа Липы жестоко убили в Лондоне: арестовали аж троих подозреваемых

Что известно об исполнителе

Талай Райли родился 10 июля 1990 года в Лондоне. Он довольно рано начал развиваться в индустрии музыки, а уже в 18 лет подписал свой первый контракт с Global Publishing. Широкая аудитория узнала об артисте в 2000-м, когда он принял участие в записи сингла рэпера Chip, что занял 7 место в популярном британском чарте.

Автора хитов Бритни Спирс и Дуа Липы жестоко убили в Лондоне: арестовали аж троих подозреваемых

Оставил след в индустрии музыки Талай Райли и благодаря большому количеству хитов, написанных для звезд. Он создавал треки для Джесси Джей, Ашера, Ника Джонаса, Бритни Спирс, Дуа Липы и многих других.

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