81-летнего актера-звезду культовых фильмов жестоко убил сын его любимой женщины: то, что он сказал 911, шокирует

В результате ножевого ранения умер 81-летний американский актер Джеймс Хэнди, известный широкой аудитории благодаря ролям в фильмах "Джуманджи", "Топ Ган: Мэверик" и "Логан". Знаменитость убили в среду, 3 июня, а полиция уже арестовала сына его любимой женщины – Майкла Глэдхилла, который является главным подозреваемым в совершении преступления.

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О трагедии сообщило издание Los Angeles Times. По данным полиции Лос-Анджелеса, Джеймса Хенди нашли во дворе дома без сознания с серьезным ножевым ранением в грудь. Его быстро доставили в больницу, где официально констатировали смерть.

Как сообщают правоохранители, они прибыли на место преступления после звонка на номер 911. Абонент, которым, вероятно, был 44-летний Майкл Глэдхилл, сказал: "Я сын человеческий. Я только что убил грешника". Когда полицейские прибыли на вызов, подозреваемый сам подошел к ним и заявил, что является именно тем, кого они ищут.

Майкла Глэдхилла, который жил вместе со своей матерью-избранницей убитого актера, арестовали и доставили в тюрьму Ван-Найс. Для подозреваемого в совершении преступления определен залог в размере 2 миллионов долларов.

Что известно об актере

Джеймс Хэнди начал свою актерскую карьеру в 1997 году. На его счету более 150 разножанровых работ, среди которых есть как телевизионные шоу, так и культовые фильмы. Хэнди присоединялся к созданию лент "15 минут", "Джуманджи", "Телохранитель Тесс", "Арахнофобия", "Топ Ган: Меверик" и других.

Знаменитость также получал эпизодические роли в популярных сериалах и комедийных шоу, таких как "Молодые и дерзкие", "Мертвое дело", "Полиция Нью-Йорка", "Шпионка" и так далее.

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