Автор программы о выживании Беар Гриллс поделился эмоциями от визита в Украину: меня шокировала поездка в Бучу и Ирпень

Известный британский путешественник, телеведущий и писатель Беар Гриллс в конце ноября-начале декабря 2022 года приезжал в Украину, где снимал документальную ленту под названием "Зона боевых действий: Беар Гриллс встречается с президентом Зеленским" (War Zone: Bear Grylls Meets President Zelenskyy). Фильм уже вышел на телеканале Discovery. Во время работы над проектом автор программы Man vs. Wild ("Выжить любой ценой") не только был шокирован последствиями зверств российских оккупантов в украинских городах, но и лично узнал о ракетном терроре со стороны России.

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Своими эмоциями и впечатлениями от поездки Гриллс поделился в интервью NV. Путешественник, который преодолел множество трудностей в самых опасных точках планеты и был военным Особых воздушных сил Великобритании, признался, что съемки в Украине оказались самыми трудными и напряженными в его карьере.

"Это была одна из самых худших и напряженных недель в моей съемочной карьере. Без сомнения. Шоу говорит обо всем этом. Но мне также напомнили, что за мир следует бороться. Украина и НАТО воюют против ненасытного агрессора. И мы все должны сделать все возможное, чтобы принести правду, единство и мир в сложную и тяжелую ситуацию. И что, в конце концов, кем бы мы ни были, президентом, журналистом или солдатом на передовой, мы все стараемся сделать все возможное, чтобы добиться, чтобы обе страны вернулись к миру", – поделился эксперт по выживанию.

Гриллс назвал украинцев храбрыми людьми. Он убедился в этом, когда побывал в Буче и Ирпене, и понял, что пришлось пережить и с чем до сих пор приходится бороться нашему народу.

"Услышать из первых уст некоторые ужасные истории о военных преступлениях, о депортации детей в российские лагеря – это меня шокировало, как и шокировала поездка в Бучу и Ирпень, ставшие свидетелями множества военных преступлений. Я никогда не забуду эту поездку и, прежде всего, привилегию пообщаться с Президентом и побыть среди таких храбрых людей", – прокомментировал документалист.

К слову, о президенте. Гриллс вспоминает, что когда ему предложили снять фильм с украинским лидером, он тут же ухватился за эту возможность и без раздумий отправился в Киев. По словам ведущего, Зеленского очень хорошо защищают, однако, прогуливаясь по столице, он увидел в нем "скромного и сердечного человека".

"Мне показалось, что президент был благодарен мне за прогулку по городу – такого удовольствия он лишен уже больше года", – рассказал Гриллс.

Ранее OBOZREVATEL писал, что приезд Беара Гриллса в Украину породил множество уморительных мемов. Украинцы шутили о том, что журналист будет учиться выживать без света на съемной квартире на Борщаговке. О других шутках – читайте в нашем материале.

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