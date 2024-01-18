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Астровская и Тодоренко предали Украину, а Соломко хочет усидеть на двух стульях: что говорят о войне и где сейчас участницы группы Real O

Анна Кравчук
Люди
6 минут
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Астровская и Тодоренко предали Украину, а Соломко хочет усидеть на двух стульях: что говорят о войне и где сейчас участницы группы Real O

В 2008 году после финала второго сезона "Фабрики звезд" на небосводе отечественного шоу-бизнеса заблистала созданная Наталией Могилевской девичья группа Real O. В первый состав вошли: Светлана Тарабарова, Регина Тодоренко, Лина Мицуки и Елена Виноградова. Квартет ярких вокалисток сразу полюбились публике, а их треки из дебютного и единственного альбома "Платье" 2010 года до сих пор смогут напеть фаны коллектива.

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В разные годы в состав Real O также входили Алина Астровская, Яна Соломко, Татьяна Воржева, Настя Востокова и другие певицы. Как известно, не все из этих девушек сегодня могут продемонстрировать сознательную патриотическую позицию. Некоторые из них тихонечко перебрались в Москву, а после 24 февраля продолжили зарабатывать там кровавые рубли, спокойно умалчивая геноцид собственного народа. OBOZ.UA решил рассказать о самых популярных экс-участницах группы и их позициях относительно террористической полномасштабной войны.

Светлана Тарабарова

Украинская певица покинула группу в 2012 году и начала сольную карьеру. Она выпустила немало хитов, а после 2014 года принципиально прекратила петь на русском. Сегодня Тарабарова продолжает писать и петь песни, ездит выступать на передовую к военным, чтобы поддерживать их моральный дух, дает благотворительные концерты и, конечно, распространяет правду о преступлениях российских оккупантов. Сама Светлана родом из Херсона, ее родители во время оккупации оставались в городе. Впоследствии артистке все же удалось уговорить родителей уехать из региона, который до сих пор находится под регулярными обстрелами.

Оккупанты же уничтожают места детства звезды, в том числе и школу, где она училась. "Эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон! Извините, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное – жизнь. Свобода. Украина", – комментировала Светлана.

Нельзя обойти и тот факт, что Тарабарова – многодетная мама. Своего третьего малыша певица родила уже во время полномасштабной войны.

Астровская и Тодоренко предали Украину, а Соломко хочет усидеть на двух стульях: что говорят о войне и где сейчас участницы группы Real O

Регина Тодоренко

Тодоренко родилась и выросла в Одессе, широкую популярность получила в 2007 году, появившись на сцене "Фабрики звезд 2", а вскоре о ней узнали далеко за пределами Украины, когда в 2015-м она стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка". Побывав в сотнях стран, звезда, очевидно, решила, что лучше России для нее ничего нет. Вот почему последние несколько лет предательница живет в Москве, где цинично игнорирует геноцид собственного народа и российский террор. Живёт не сама, а с мужем-россиянином, тоже певцом Владом Топаловым, с которым воспитывает двоих общих детей.

Звездные супруги радостно посещают различные публичные мероприятия в РФ, некоторые из которых – пропагандистские. Да и сама Тодоренко уже давно стала рупором кремлевской пропаганды и воплощением лживого нарратива о "братских народах". Именно с таким посылом она вышла к подписчикам 24 февраля, призвав "братьев" помириться. Коллеги и друзья Регины пытались до нее достучаться, надеясь, что она просто боится говорить правду. Впоследствии стало понятно – певица боится только потерять кровавые рубли, которые так усердно зарабатывает в стране-террористке.

Астровская и Тодоренко предали Украину, а Соломко хочет усидеть на двух стульях: что говорят о войне и где сейчас участницы группы Real O

Так, Тодоренко активно светится в развлекательных шоу, в одном из которых занимает судейское кресло рядом с путинистами Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым и другими фанатами войны. Участвовала в проекте "Ледниковый период" на прокремлевском "Первом" канале. В новогоднюю ночь Регина с радостью поздравляла россиян с наступлением 2024 года, а еще она снимается у украденной у украинцев российской версии "Орла и решки". В рамках программы экс-одесситка ездит по регионам России и воспевает их.

Астровская и Тодоренко предали Украину, а Соломко хочет усидеть на двух стульях: что говорят о войне и где сейчас участницы группы Real O

Татьяна Воржева

Татьяну Воржеву называют украинской Анджелиной Джоли. Певица действительно невероятно похожа на голливудскую актрису. После полномасштабного вторжения исполнительница сразу публично осудила агрессию России и стала всеми возможными методами помогать родному народу противостоять врагу.

Астровская и Тодоренко предали Украину, а Соломко хочет усидеть на двух стульях: что говорят о войне и где сейчас участницы группы Real O

В соцсетях Воржева перешла на украинский язык. Регулярно она посвящает посты теме войны в Украине. Судя по геолокациям, певица находится во Франкфурте, Германия. Известно, что вокалистку даже пригласили принять участие в немецком нацотборе на Евровидение.

Астровская и Тодоренко предали Украину, а Соломко хочет усидеть на двух стульях: что говорят о войне и где сейчас участницы группы Real O

Алина Астровская

Алина Астровская – еще одна предательница, ныне проживающая в Москве, где охотно посещает пропагандистские мероприятия и умалчивает войну в родной стране. Родилась певица в Донецке, а после окончания школы переехала в Киев. Она, как и Тодоренко, была ведущей "Орла и Решки". Кстати, муж Алины (третий по счету) – тоже звезда украинского тревел-шоу – московский шоумен и певец Антон Лаврентьев. Его зрители могут помнить как ведущего "Орел и Решка. Шоппинг".

Астровская и Тодоренко предали Украину, а Соломко хочет усидеть на двух стульях: что говорят о войне и где сейчас участницы группы Real O

Единственное упоминание о войне в Украине в Instagram Астровской, где за ней следят около 400 тысяч подписчиков, было в августе 2022 года. Тогда она сообщила в соцсети о смерти бабушки в Донецке, а войну и российские обстрелы назвала "этим ужасом".

Астровская и Тодоренко предали Украину, а Соломко хочет усидеть на двух стульях: что говорят о войне и где сейчас участницы группы Real O

Яна Соломко

Яна Соломко родилась в поселке Чутово Полтавской области и всю жизнь прожила в Украине. Здесь она участвовала в первом сезоне любовного реалити "Холостяк", где дошла до финала и стала настоящей звездой. Впрочем, певица все же выбрала сторону страны-агрессорки. Артистка перебралась в Москву, где радостно развлекала россиян своим вокалом. После 24 февраля она выпустила песню, в которой уверяла, что "будет ждать оккупантов с победой". Правда, уже сейчас артистка-предательница пользуется благами цивилизованной Америки, куда заботливо перевезла единственную дочь.

Астровская и Тодоренко предали Украину, а Соломко хочет усидеть на двух стульях: что говорят о войне и где сейчас участницы группы Real O

24 февраля 2022 года на странице звезды появился антивоенный пост, где артистка слезно просила мира для Украины. Потом она исчезла на пять месяцев, а потом и посвятила трек оккупантам. Однако отдавать свою семилетнюю дочь в российскую школу Соломко не захотела, поэтому переехала в Майами, США. Там 1 сентября 2023 она удивила фанатов – опубликовала фото в соцсетях с украинской подписью: "З Днем знань". Это первый и последний раз, когда артистка вспомнила родной язык за время полномасштабного вторжения. Возможно, это была неудачная попытка "переобуться" и доказать соотечественникам, что после отъезда из страны-террористки все изменилось. Впрочем, вряд ли кто-нибудь поверит запроданке.

Как писал OBOZ.UA, ранее Светлана Тарабарова рассказывала о гражданском браке с Дантесом и раскрыла причину разрыва. Подробности – в материале.

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