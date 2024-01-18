Астровская и Тодоренко предали Украину, а Соломко хочет усидеть на двух стульях: что говорят о войне и где сейчас участницы группы Real O

В 2008 году после финала второго сезона "Фабрики звезд" на небосводе отечественного шоу-бизнеса заблистала созданная Наталией Могилевской девичья группа Real O. В первый состав вошли: Светлана Тарабарова, Регина Тодоренко, Лина Мицуки и Елена Виноградова. Квартет ярких вокалисток сразу полюбились публике, а их треки из дебютного и единственного альбома "Платье" 2010 года до сих пор смогут напеть фаны коллектива.

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В разные годы в состав Real O также входили Алина Астровская, Яна Соломко, Татьяна Воржева, Настя Востокова и другие певицы. Как известно, не все из этих девушек сегодня могут продемонстрировать сознательную патриотическую позицию. Некоторые из них тихонечко перебрались в Москву, а после 24 февраля продолжили зарабатывать там кровавые рубли, спокойно умалчивая геноцид собственного народа. OBOZ.UA решил рассказать о самых популярных экс-участницах группы и их позициях относительно террористической полномасштабной войны.

Светлана Тарабарова

Украинская певица покинула группу в 2012 году и начала сольную карьеру. Она выпустила немало хитов, а после 2014 года принципиально прекратила петь на русском. Сегодня Тарабарова продолжает писать и петь песни, ездит выступать на передовую к военным, чтобы поддерживать их моральный дух, дает благотворительные концерты и, конечно, распространяет правду о преступлениях российских оккупантов. Сама Светлана родом из Херсона, ее родители во время оккупации оставались в городе. Впоследствии артистке все же удалось уговорить родителей уехать из региона, который до сих пор находится под регулярными обстрелами.

Оккупанты же уничтожают места детства звезды, в том числе и школу, где она училась. "Эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон! Извините, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное – жизнь. Свобода. Украина", – комментировала Светлана.

Нельзя обойти и тот факт, что Тарабарова – многодетная мама. Своего третьего малыша певица родила уже во время полномасштабной войны.

Регина Тодоренко

Тодоренко родилась и выросла в Одессе, широкую популярность получила в 2007 году, появившись на сцене "Фабрики звезд 2", а вскоре о ней узнали далеко за пределами Украины, когда в 2015-м она стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка". Побывав в сотнях стран, звезда, очевидно, решила, что лучше России для нее ничего нет. Вот почему последние несколько лет предательница живет в Москве, где цинично игнорирует геноцид собственного народа и российский террор. Живёт не сама, а с мужем-россиянином, тоже певцом Владом Топаловым, с которым воспитывает двоих общих детей.

Звездные супруги радостно посещают различные публичные мероприятия в РФ, некоторые из которых – пропагандистские. Да и сама Тодоренко уже давно стала рупором кремлевской пропаганды и воплощением лживого нарратива о "братских народах". Именно с таким посылом она вышла к подписчикам 24 февраля, призвав "братьев" помириться. Коллеги и друзья Регины пытались до нее достучаться, надеясь, что она просто боится говорить правду. Впоследствии стало понятно – певица боится только потерять кровавые рубли, которые так усердно зарабатывает в стране-террористке.

Так, Тодоренко активно светится в развлекательных шоу, в одном из которых занимает судейское кресло рядом с путинистами Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым и другими фанатами войны. Участвовала в проекте "Ледниковый период" на прокремлевском "Первом" канале. В новогоднюю ночь Регина с радостью поздравляла россиян с наступлением 2024 года, а еще она снимается у украденной у украинцев российской версии "Орла и решки". В рамках программы экс-одесситка ездит по регионам России и воспевает их.

Татьяна Воржева

Татьяну Воржеву называют украинской Анджелиной Джоли. Певица действительно невероятно похожа на голливудскую актрису. После полномасштабного вторжения исполнительница сразу публично осудила агрессию России и стала всеми возможными методами помогать родному народу противостоять врагу.

В соцсетях Воржева перешла на украинский язык. Регулярно она посвящает посты теме войны в Украине. Судя по геолокациям, певица находится во Франкфурте, Германия. Известно, что вокалистку даже пригласили принять участие в немецком нацотборе на Евровидение.

Алина Астровская

Алина Астровская – еще одна предательница, ныне проживающая в Москве, где охотно посещает пропагандистские мероприятия и умалчивает войну в родной стране. Родилась певица в Донецке, а после окончания школы переехала в Киев. Она, как и Тодоренко, была ведущей "Орла и Решки". Кстати, муж Алины (третий по счету) – тоже звезда украинского тревел-шоу – московский шоумен и певец Антон Лаврентьев. Его зрители могут помнить как ведущего "Орел и Решка. Шоппинг".

Единственное упоминание о войне в Украине в Instagram Астровской, где за ней следят около 400 тысяч подписчиков, было в августе 2022 года. Тогда она сообщила в соцсети о смерти бабушки в Донецке, а войну и российские обстрелы назвала "этим ужасом".

Яна Соломко

Яна Соломко родилась в поселке Чутово Полтавской области и всю жизнь прожила в Украине. Здесь она участвовала в первом сезоне любовного реалити "Холостяк", где дошла до финала и стала настоящей звездой. Впрочем, певица все же выбрала сторону страны-агрессорки. Артистка перебралась в Москву, где радостно развлекала россиян своим вокалом. После 24 февраля она выпустила песню, в которой уверяла, что "будет ждать оккупантов с победой". Правда, уже сейчас артистка-предательница пользуется благами цивилизованной Америки, куда заботливо перевезла единственную дочь.

24 февраля 2022 года на странице звезды появился антивоенный пост, где артистка слезно просила мира для Украины. Потом она исчезла на пять месяцев, а потом и посвятила трек оккупантам. Однако отдавать свою семилетнюю дочь в российскую школу Соломко не захотела, поэтому переехала в Майами, США. Там 1 сентября 2023 она удивила фанатов – опубликовала фото в соцсетях с украинской подписью: "З Днем знань". Это первый и последний раз, когда артистка вспомнила родной язык за время полномасштабного вторжения. Возможно, это была неудачная попытка "переобуться" и доказать соотечественникам, что после отъезда из страны-террористки все изменилось. Впрочем, вряд ли кто-нибудь поверит запроданке.

Как писал OBOZ.UA, ранее Светлана Тарабарова рассказывала о гражданском браке с Дантесом и раскрыла причину разрыва. Подробности – в материале.

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