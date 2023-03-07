Украинская Анджелина Джоли: чем Таня Воржева похожа на голливудскую звезду. Фотосравнение

Многие девушки мечтают походить на американскую актрису Анджелину Джоли, которая для многих является идеалом красоты. Некоторые достигают цели пластическими операциями и "уколами красоты", а вот украинская певица Тана Воржева от природы имеет схожие с голливудской звездой черты лица, поэтому ее все чаще сравнивают с Джоли.

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Киевлянка иногда делает схожий макияж и прически, как у актрисы, но и без мейкапа сходство поразительно заметно. Единственное отличие между звездами: украинка поет под псевдонимом VORZHEVA, а американская красавица снимается в кино. OBOZREVATEL сравнил фото Анджелины Джоли и ее двойника.

Одинаковые прически

Актриса Анджелина Джоли часто делает прическу с зачесанными назад волосами. Такую укладку называют голливудской, а с недавних пор она стала популярной и в Украине. Участница "Фабрики звезд 3" Таня Воржева в 2021 году на съемки своего нового клипа "GOLA PRAVDA" сделала такую же прическу. Натуральный оттенок волос Воржевой и Джоли одинаковый.

Красная помада

Обеим красавицам подходит красная матовая помада, поскольку у них одинаково пышные губы от природы. Джоли заботится над своей красотой, однако не злоупотребляет инъекциями. 33-летняя Таня Воржева также не делает пластику и гордится природной красотой.

Съемки в кино

Успех Анджелины Джоли в кинематографе сложно недооценить. Однако певица из Украины также пробует свои силы в кино. Татьяна Воржева рассказала в соцсетях, что снялась у украинского кино в роли инопланетянки. Певица позировала с длинными белыми волосами и в платье с декольте. Джоли в фильме "Вечные" играла бессмертную блондинку.

Без макияжа

Джоли в повседневной жизни часто ходит без макияжа. Таня Воржева также не боится показывать фотографии без грима. У звезд заметно выразительные и глубоко посажены зеленые глаза, поэтому их взгляд очень похож.

Похожие фигуры

Актриса Анджелина Джоли является обладательницей длинной шеи и выразительных ключиц. Сейчас стройные плечи считаются очень сексуальными. Певица VORZHEVA также не упускает возможности продемонстрировать изящные ключицы, одевая наряды и корсеты без лямок. Кроме этого, обе звезды обладают стройной фигурой и тонкой талией.

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