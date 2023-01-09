Астафьева вспомнила, как записывала видео Залужному, чтобы отблагодарить за героизм

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева вспомнила, как однажды записывала главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному видео с благодарностью за его героизм. Делала звезда это в состоянии алкогольного опьянения, но, как уверяет, ни о чем не жалеет.

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Как призналась Астафьева, если бы у нее была возможность встретиться и пообщаться с любым из украинских культурных, политических или общественных деятелей, то она бы выбрала именно Залужного. Об этом артистка рассказала в подкасте для YouTube-канала Петра Заставного.

"Может я очень попсово скажу, но мне бы хотелось с Залужным встретиться. Просто встретиться, и пораспрашивать его", – уточнила знаменитость.

Говоря о таком своем желании, Астафьева и вспомнила, как когда-то, отдыхая с близкими людьми, решилась обратиться к генералу.

"Я как-то выпила, и записала видео ему. Мы ужинали и немного выпили в семейном кругу. И я говорю: "А давайте запишем и поблагодарим Залужного". Записала я, конечно, только себя. И тут я почувствовала эту судьбу, когда мне в личку чуваки пишут всякое. И я такой стала... Но мне не стыдно, ведь мы все знаем, какой он герой и как много он для нас делает, как нас успокаивает. Это мой личный герой", – поделилась Астафьева.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Астафьева жестко прошлась по скандальному американскому рэперу и дизайнеру Канье Уэсту, который с одобрением высказался в сторону российского диктатора Путина и назвал себя "нацистом". Украинка нецензурно обругала исполнителя и предложила предоставить оккупантам "черные целлофановые плащи".

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