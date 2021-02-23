Астафьева снялась в новой фотосессии и показала эффектные образы

Украинская модель, певица, актриса и телеведущая Даша Астафьева устроила фотосессию в новых образах.

Фотограф Сергей Сараханов на своей странице в Instagram опубликовал серию снимков, на которых артистка примерила три разных наряда. Сначала она позирует в сером брючном костюме в белую полоску, под пиджаком короткий топ. Астафьева кокетливо смотрит в кадр и демонстрирует ошеломляющую уверенность (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Затем звезда появляется в сдержанном и нежном образе. На ней розовый гольф с длинными рукавами, широкие черные брюки и огромные серьги золотого цвета.

Для завершающего образа Даша Астафьева выбрала ярко-красную блузку с узорами в виде цветов, на тон светлее пиджак и массивную золотую цепь на шею.

Поклонники оценили смелый эксперимент, поэтому в комментариях пишут приятные слова:

"Глубоко. Совсем другой образ Дарьи", "Даша просто королева", "Красивые портреты, роскошно красивая женщина. Когда смотришь Ваши фотопортреты, хочется познакомиться с этими людьми. Вернее, такое чувство, что уже с ними знакома. Это как-то наверное странно. Но интересно".

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