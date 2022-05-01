Астафьева – об украинке Повалий, которая выступает в Кремле во время войны: когда-то я называла ее 'мамой'

Украинская модель и певица Даша Астафьева раскрыла, как относится к умалчивающей войну украинке Таисии Повалий, которая выступает в Кремле и продолжает жить и зарабатывать в России. Звезда призналась, что раньше называла ее "мамой", а теперь испытывает стыд за подобных предателей украинского народа.

Также она вспомнила о российских коллегах-путинистах, выступивших за геноцид в соседнем государстве. Соответствующий комментарий раздался в интервью "ЖВЛ" на телеканале "1+1" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Модель объяснила, почему украинским звездам, по определенным причинам выехавшим строить карьеру в РФ, следует выражать антивоенную позицию, или вообще покинуть страну.

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"Оставаясь там, они навсегда остаются врагами. Врагами для каждого из нас. Здесь убивают твоих знакомых, родственников, люди не могут защитить своих детей, а вы остаетесь в той стране, вы называете это "спецоперацией", – эмоционально начала звезда.

Она добавила, что не ожидала никаких сознательных поступков и осуждения войны от пропагандистов по типу рэпера Тимати, певца Николая Баскова и ведущей Яны Рудковской, ведь и в мирное время считала их "нечистью".

Однако знаменитость до сих пор удивляют уроженцы Украины, поставившие свои материальные блага выше национальных идей и жизни соотечественников. В частности, больше всего Астафьеву разочаровала певица Повалий, с которой они раньше близко общались.

"Но я не могу понять, как наши соотечественники... Вот Тая Повалий. Я еще когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно, что они остаются жить там, что они молчат. Это не артисты. Это даже не люди. Это "расходный материал", ими просто пользуются", – заявила украинка.

Напомним: предательница Украины выступила на сцене Кремля со своими российскими коллегами-путинистами Николаем Басковым и Стасом Михайловым. Артисты стали гостями премии "Шансон года 2022".

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Ирина Федишин, вспоминая Повалий, подчеркнула, что та поддерживает геноцид собственного народа. Знаменитость уверена, что ее нужно лишить гражданства.