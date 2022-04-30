Федишин остро раскритиковала Повалий: она за убийства украинцев

Украинская певица Ирина Федишин остро прокомментировала выступление своей коллеги, которая уже долгие годы живет и строит карьеру в России, Таисии Повалий в Кремле вместе со звездами российского шоу-бизнеса. По ее мнению, коллаборант не может быть гражданкой Украины, ведь поддерживает убийство своего народа россиянами.

"Она против своего народа. Если она выступает там, поддерживает эту власть – значит, она за убийства украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну, то приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют", – подчеркнула Федишин в интервью для передачи "Зірковий шлях".

Певица добавила, что именно из-за украинских артистов, работавших на распространение русской культуры, сейчас в Украине столько проблем.

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"Сеяли здесь "русский мир", пели русскоязычные песни, мало делали для украинской песни, культуры. Россияне делали свои премии, а наши артисты туда носились за премиями, потому что здесь им не хватало... Россияне сначала зомбировали наших людей культурой, а теперь заехали танками", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Повалий, умолчавшая о войне в Украине, выступила на сцене Кремля с Николаем Басковым и Стасом Михайловым. Артисты стали гостями премии "Шансон года 2022".