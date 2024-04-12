'Задолго жил в пузырьке'. Коллега Влада Ямы объяснил, почему тот бежал во время войны в США, и пересказал последний с ним разговор

Хореограф Влад Яма перед большой войной работал ведущим программы "Твой день" ("1+1" Украина) вместе с коллегой Егором Гордеевым, который был руководителем этого проекта.

В интервью OBOZ.UA Егор Гордеев объяснил, почему, на его взгляд, у украинцев так много вопросов к Яме, который в начале полномасштабного вторжения уехал с семьей в США и живет за границей до сих пор. А также объяснил, почему его экс-коллега "не до конца сопоставляет какие-то моменты и прогнозирует реакции аудитории".

Телеведущий Гордеев уверен, что его отношение к жизни Ямы "должно меньше всего интересовать": "Важно, как к этому относится сам Влад. Это его жизнь, он сделал свой выбор. А реакция общества тоже ясна. Я думаю, что Влад не до конца сопоставляет какие-либо моменты, прогнозирует реакции аудитории. Возможно, потому что задолго жил в каком-то своем пузырьке. И в программе "Твой день", кстати, ему из этого пузырька пришлось тоже выходить. Это было тяжело, стало огромным травматическим испытанием. Я думаю, что сейчас это испытание продолжается только уже не в прямом эфире, а в реальной жизни".

"Сейчас мы с Владом не общаемся, – добавил Гордеев. – Я как-то списывался с ним, спрашивал, необходима ли какая-либо помощь родителям в Запорожье – вот это и все. Влад же исчез из программы не с войной, а чуть раньше. А на его место пришел Костя Грубич".

Ранее в интервью OBOZ.UА телеведущий Константин Грубич также рассказывал, как относится к тому, что Влад Яма уехал из страны в такое тяжелое для нее время: "Я общался с ним, когда он еще вел передачу. Хвалил, когда пересекались где-то в коридорах студии, потому что мне нравилось. После того как он перестал быть ведущим, я его не видел. И не считаю, что меня взяли на место Ямы. Мне очень не нравится такая формулировка. Когда Влад только начинал танцевать, я уже был телезвездой. Больше, чем сейчас. Происходящее с ним сейчас комментировать не хочу. Это его выбор. Я вот в Киеве, никуда не уезжал. Не знаю, это правильно или нет, но, по крайней мере, моя душа спокойна".

Полное интервью с Егором Гордеевым читайте в воскресенье, 14 апреля.

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