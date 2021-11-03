Собчак на интервью с Artik & Asti заявила, что все "крутые" артисты приехали в РФ из Украины. Видео

Музыкальный продюсер и участник распавшегося дуэта Artik & Asti Артем Умрихин в в интервью Ксении Собчак заявил, что украинцы "более певческие", чем россияне. Так он ответил на вопрос журналистки, почему все крутые исполнители в России из Украины.

По мнению переехавшего в РФ исполнителя, позитивным моментом для развития украинской культуры также есть нормы закона о квотах касательно музыки на государственном языке. Разговор российской журналистки с артистом был опубликован в YouTube в среду, 3 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Собчак спросила у участников украинской группы Artik & Asti, почему Украина такая музыкальная.

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"Все, собственно, крутые певцы и певицы – все из Украины, не из России", – сказала она.

Умрихин заявил, что везде есть талантливые люди. "В Украине они более, скажем так, фирменные и европеизированные. Другой слух, другой язык. Это было испокон веков. Они более певческая народность", – ответил мужчина.

"Я считаю, что есть определенный плюс в политическом моменте", – добавил он. Продюсер уточнил, что имеет ввиду квоты для украинской музыки на радио и телевидении. "Это дает толчок к развитию культуры", – сказал артист.

У вокалистки дуэта Анны Дзюбы Собчак спросила, почему та переехала в Россию. Певица подтвердила, что сделала это, потому что устала постоянно летать на гастроли.

Сейчас, заявила вокалистка, она уже построила в РФ свой быт. Она сказала, что в этой стране ее дом, муж, карьера.

"Я обожаю приезжать домой, видеть родных. Но у меня уже жизнь завязана здесь", – сказала Дзюба.

Собчак после этого задала вопрос, пошли бы звезды голосовать на выборах президента Украины за Владимира Зеленского.

Дзюба сказала, что не знает, а Умрихин ответил: "Честно, все мои друзья и я – во первых, мы как-то косвенно чувствуем связь с Владимиром. Потому что он все таки тоже из шоу- и кинобизнеса".

"Новая кровь, новые веяния, надежды. Все, кого я знаю, голосовали за него", – отметил музыкант.

У обоих остается гражданство Украины. Как отметила Дзюба, так она может посещать страну и родных.

Коротко о коллективе:

Artik & Asti появились на сцене в 2010-м. Три года спустя вышел дебютный альбом группы "#РайОдинНаДвоих".

Умрихин (Artik) родился 9 декабря 1985 года в городе Запорожье. Дзюба (Asti) родилась 24 июня 1990-го. Выросла в городе Черкассы.

Сейчас украинские артисты проживают в России.

Как писал OBOZREVATEL, Дзюба пояснила свое решение покинуть группу Artik & Asti тем, что сейчас участникам дуэта "пора идти своими дорогами". Она поблагодарила коллегу и продюсера Умрихина за все, чего они достигли вместе.