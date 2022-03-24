Арестович наконец раскрыл тайну, почему он так тихо говорит. Видео

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, которого в народе прозвали "антистрессом" и "валерьянкой" из-за особой манеры общения с публикой, раскрыл тайну, почему он так тихо разговаривает. В своем признании политический эксперт вспомнил диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.

Обращение к украинцам Арестович разместил на личной странице в Facebook. Секрет он решил раскрыть "в честь месяца, как мы лупим противника".

С начала войны России против Украины речи советника главы Офиса президента превратились для украинцев в "приемы у психолога". Размеренный и невозмутимый голос политика, как неоднократно отмечали сами слушатели, успокаивает и настраивает на позитив.

Тайну "тихого голоса" Арестович раскрыл с помощью притче о Левитане, который в СССР читал важнейшие официальные сообщения – сводки Совинформбюро и приказы Сталина.

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"Юрий Левитан – голос Совинформбюро во время Второй мировой войны. Он в жизни был очень тихий и скромный человек, говорят. Закончил работать и тихонечко идет домой, чтобы отдохнуть и завтра снова на работу. Заходит в магазин и говорит продавщице (переходит на полушепот – ред.): "Скажите пожалуйста, не могли бы дать мне кружочек колбаски и, если вас не затруднит, сырка "Дружба". И если можно, шоколадку. И бутылочку СОВЕТСКОГО (произнес громким дикторским голосом – ред.) шампанского", – рассказал советник, добавив в конце лозунг "Слава Украине!"

В сети отреагировали на шутку-притчу от политика, отметив, что Арестович всегда остается "в своем репертуаре".

"Я вообще удивилась, что вас еще и слушать нужно. Меня успокаивает и просто смотреть", – написала одна из интернет-пользовательниц.

Спикер, в присущей ему манере, ответил: "Меня тоже. С утра селфи сделал – весь день спокоен".

Отметим, Арестович действительно с 2000 года занимается психологией. Он является организатором многочисленных психологических семинаров и тренингов, а также учредителем благотворительного фонда для психологической поддержки военным в зоне АТО.

Как писал OBOZREVATEL ранее, интернет-пользователи в шутку начали подозревать, что прославившимися беспилотными самолетами "Байрактарами" управляет не кто иной, как советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Поводом для таких предположений стало видео с политическим деятелем, где на заднем фоне бдительные зрители заметили игровой джойстик.

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