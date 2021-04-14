Украинка рассказала, как их обманом посадили в СИЗО Дубая и кормили рисом с волосами

Одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае заявила, что всех девушек обманом отвезли в СИЗО, где держали в самых ужасных условиях.

В эксклюзивном интервью "Апострофу" украинка призналась, что полиция приехала не сразу, а только спустя полтора дня. Сотрудники правоохранительных органов начали убеждать задержанных, что их не посадят и волноваться им не стоит. Однако вскоре подъехал полицейский "бобик" и моделей забрали в СИЗО, как выяснилось потом.

"Мы были просто в шоке, не понимали, что происходит. У нас забрали паспорта, украшения, сумки, завели в камеру, где лежал грязный матрас и два пледа. И там мы осознали, что нас посадили – у всех просто была истерика", – рассказала девушка.

Через некоторое время украинок перевели в другую камеру, где условия были немного получше. Также им разрешили взять новые матрасы на складе.

"На завтрак в 4 утра принесли рис, в котором нам попадались волосы, с какой-то жгуче-острой подливкой и непонятной курицей. Мы не особо хотели это кушать, а кто хотел, то есть приходилось на полу и руками, потому что столовых приборов нам не давали. Когда же мы попросили, они с нас просто посмеялись", – описала модель условия, в которых они находились в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики, а также распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.