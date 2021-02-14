Антизвездные дома Райана Рейнольдса, Роберта Паттинсона и Киры Найтли. Фото изнутри

Считается, что голливудские звезды должны жить в громадных домах с территорией в несколько гектар.

Однако даже знаменитости первой величины с заработком в десятки миллионов долларов в год бывают скромными и не собираются выставлять свое богатство напоказ. OBOZREVATEL собрал фото домов представителей Голливуда, которые действительно могут удивить своей простотой.

1. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Эта пара очень популярна в Америке, их любят и узнают практически везде. И у Райана, и у Блейк миллионная аудитория в Instagram, еще больше людей видели фильмы и шоу с их участием. Их состояние оценивается в 90 млн. долларов, но при этом пара живет в небольшом особняке в 40 км от Нью-Йорка.

Домик обошелся супругам в 2,3 млн долларов, что по звездным меркам является нероскошным приобретением. Однако, участок у дома просторный, есть сад в полгектара, детские площадки, беседка и большая библиотека.

2. Роберт Паттинсон

Новый "Бэтмен" Роберт Паттинсон в 2014 году купил жилье в Лос-Анджелесе, на Голливудских холмах. Небольшое поместье обошлось ему в 2 176 500 долларов, что значительно скромнее предыдущего жилья Паттинсона в Лос-Анджелесе – его актер продавал более чем за 6 миллионов. Так, в новом доме звезды всего один этаж, 2 ванных комнаты и 2 спальни, небольшая библиотека, гостиная и кухня. На заднем дворе есть бассейн и терраса. Общая площадь "фазенды" артиста составляет 1940 квадратных метров.

3. Кира Найтли

Известная и успешная 35-летняя актриса живет в элитном районе Лондона вместе с мужем и детьми. Интерьер домика выполнен по вкусу самой хозяйки. В особняке есть винтовая лестница из древесины, небольшая комната для занятий спортом, библиотека, светлые детские. Огромное количество диванчиков с подушками и разнообразных деталей декора добавляет особняку в английском стиле особого уюта и колорита.

4. Сара Джессика Паркер

Звезда сериала "Секс в большом городе" живет в небольшом особняке в Бриджхэмптоне под Нью-Йорком недалеко от пляжа. Интерьер дома оформлен максимально просто: придиванные столики из ИКЕА покрыты белым лаком, диванчики усыпаны подушками, полы гостиной – из обычных досок, стены спальни обшиты деревянными белыми панелями. На участке даже есть уличный душ, который состоит из металлических рам и натянутого на них брезента.

5. Аманда Сейфрид

Известная блондинка и звезда "Твин Пикс" и фильмов "Мама Миа!" также не любит шиковать. Ее дом 1920-х годов постройки находится в долине Гудзона и полностью сделан в стиле кантри. Аманда совершенно равнодушна к гламуру, поэтому в ее доме много натурального дерева, плетеных корзин, мансардных окон и винтажной мебели.

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