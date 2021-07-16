Анна Тринчер после слитой интимной переписки вылила Jerry Heil за шиворот стакан воды. Видео

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) ранее выложила в Instagram-stories скриншот откровенной переписки со своей подругой и коллегой Анной Тринчер. Та нашла способ "отомстить" за этот поступок – вылила Jerry Heil за шиворот стакан воды.

Артистку не смутило присутствие рядом посторонних людей. Более того, Тринчер решила запечатлеть это на видео, которое потом опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сама Яна после неприятной ситуации заявила, интимные фото ее подруги Анны Тринчер в сети оказались неизвестным ей образом. После чего она удалила скандальные stories.

Видео дня

"Я вообще сейчас на производстве, мы готовимся к клипу и мне пришло от подписчиков то, что Аня кипишует. Ань, ты почему кипишуешь? Я случайно залила ту stories, я ее сейчас удалю", – сказала Jerry Heil.

Однако до того, как это произошло, Анна Тринчер в отместку выложила личные фото своей подруги Яны. Вскоре она также их удалила.

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Коротко о знаменитостях:

Анна Тринчер – украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа".

В 2012 году Jerry Heil запустила свой канал на YouTube, где публиковала влоги и каверы на популярные украинские и зарубежные песни. Это были хиты таких исполнителей: "Twenty One Pilots" , "Океан Ельзы", "The Hardkiss" и "Kodaline".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Тринчер похвасталась ярким гардеробом и показала самую дорогую вещь. Она призналась, что самой дорогой покупкой являются ботинки на толстой подошве, купленные за 1300 долларов. Также знаменитость заявила, что считает себя шопоголичкой и любит носить одежду самых ярких цветов.