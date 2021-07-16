Анна Тринчер после слитой интимной переписки вылила Jerry Heil за шиворот стакан воды. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Анна Тринчер 'отомстила' Jerry Heil за слитую переписку

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) ранее выложила в Instagram-stories скриншот откровенной переписки со своей подругой и коллегой Анной Тринчер. Та нашла способ "отомстить" за этот поступок – вылила Jerry Heil за шиворот стакан воды.

Артистку не смутило присутствие рядом посторонних людей. Более того, Тринчер решила запечатлеть это на видео, которое потом опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сама Яна после неприятной ситуации заявила, интимные фото ее подруги Анны Тринчер в сети оказались неизвестным ей образом. После чего она удалила скандальные stories.

Анна Тринчер вылила Jerry Heil за шиворот стакан воды.
Видео дня
Анна Тринчер нашла способ отомстить подруге.
Певица Анна Тринчер.

"Я вообще сейчас на производстве, мы готовимся к клипу и мне пришло от подписчиков то, что Аня кипишует. Ань, ты почему кипишуешь? Я случайно залила ту stories, я ее сейчас удалю", – сказала Jerry Heil.

Слитая переписка.
Переписки знаменитостей.

Однако до того, как это произошло, Анна Тринчер в отместку выложила личные фото своей подруги Яны. Вскоре она также их удалила.

Коротко о знаменитостях:

  • Анна Тринчер – украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа".

  • В 2012 году Jerry Heil запустила свой канал на YouTube, где публиковала влоги и каверы на популярные украинские и зарубежные песни. Это были хиты таких исполнителей: "Twenty One Pilots" , "Океан Ельзы", "The Hardkiss" и "Kodaline".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Тринчер похвасталась ярким гардеробом и показала самую дорогую вещь. Она призналась, что самой дорогой покупкой являются ботинки на толстой подошве, купленные за 1300 долларов. Также знаменитость заявила, что считает себя шопоголичкой и любит носить одежду самых ярких цветов.

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