Анна Тринчер похвасталась ярким гардеробом и показала самую дорогую вещь

Украинская певица и актриса Анна Тринчер показала стильный гардероб и призналась, что самой дорогой покупкой являются ботинки на толстой подошве, купленные за 1300 долларов.

Об этом она рассказала в программе "ЖВЛ" на канале "1+1". (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Также знаменитость заявила, что считает себя шопоголичкой и любит носить одежду самых ярких цветов.

"В такие места, где принято что-то консервативное одевать, я люблю продемонстрировать что-то нестандартное. К примеру, в театр могу прийти в перьях, а в библиотеку – в ярком розовом костюме", – сказала исполнительница.

Несмотря на огромное количество вещей в шкафу, Анна объяснила, что с деньгами у нее бережные и ответственные отношения. С 15 лет девушка обеспечивает себя самостоятельно, поэтому покупать слишком дорогие вещи она может крайне редко.

Анна Тринчер – украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа".

Как сообщал OBOZREVATEL, Санта Димопулос показала базовый весенний гардероб. Она приняла участие в проекте Vogue Choice, в котором продемонстрировала легкие и стильные образы.