Анна Седокова рассказала о возможном воссоединении ВИАГры в 'золотом составе': какие песни бы пели

Певица и экс-учасница легендарной женской группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала о том, какие песни бы пели исполнительницы, если бы снова решили возобновить "золотой состав". Об этом она написала в контексте выхода новых серий "Секса в большом городе".

По мнению звезды, воссоединение коллектива было бы уже не тем, к чему слушатели привыкли раньше, ведь время диктует новые тренды в чартах. Об этом она рассказала на своей официальной странице в Instagram, добавив архивный кадр (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Такие мысли пришли в голову к исполнительнице из-за просмотра новых серий культового сериала. Она поделилась, что не смогла досмотреть до конца историю любимых героев и объяснила, почему ей не понравилось на примере себя и коллег по сцене.

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"Смотрите, я принимаю предложение собраться снова в золотом составе "ВИА Гры". Все принимают. И мы собираемся, наряжаемся. Но поскольку время диктует свои правила, то и песни в топе сейчас другие", – написала Анна.

Она считает, что группа не была бы собой, ведь в новых чартах в топе композиции, не похожие на творчество женского коллектива.

"Вместо "Не оставляй меня любимый" мы поем Жопа Жопа, с..ка с…ка. Ведь актуально?", – заключила певица.

Этим словами она хотела донести, что иногда хорошую историю и хорошие песни следует оставить в прошлом и радоваться, что в те времена они нашли отклик в сердцах аудитории.

Отметим, что на пике популярности группа "ВИА Гра" была в 2002 году. Тогда солистками были Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская. Именно этот состав называют "золотым", потому что именно в тот период коллектив был известен во многих странах мира, а их композиции круглосуточно крутили по радио и музыкальным каналам.

Коротко о звезде:

Анна Седокова – украинская певица, актриса, теле- и радиоведущая. Бывшая солистка украинского женского коллектива "ВИА Гра". В мае 2004 года Анна покинула группу, вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича и родила дочь Алину. Однако вскоре решила возвратиться на сцену как сольная исполнительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна устроила скандал на шоу Максима Галкина из- за предвзятого сюжета, в котором акцентировали внимание на ее разводах. Певица заявила, что ей просто не удалось сразу найти любовь.