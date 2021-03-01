Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина

Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова со скандалом покинула шоу "Сегодня вечером" Максима Галкина. Так, знаменитости не понравилось видео о ее жизни, которое показали в эфире.

Гостьями программы также стали Ольга Бузова и Виктория Боня. Как стало известно, о каждой из звезд сняли короткие ролики, в которых рассказали о биографии и моментах личной жизни. Об этом пишет Comments.

В результате Седоковой не понравилась подача информации о ней в видео. Певица заявила, что сюжет был предвзятым, потому что главный акцент в нем был на ее разводах. Она отметила, что "кому-то повезло и он сразу нашел единственную любовь, а у нее вышло так".

Сам Галкин попытался разъяснить ситуацию и успокоить артистку. Он уверял, что исполнительница неверно поняла сюжет и в нем говорилось о ее достоинствах. Но Седокова настояла на своем.

"Меня завело, потому что я выслушала столько хейта. Это моя болевая точка. Меня ненавидят за то, что я все время поднимаюсь. Я безумно люблю мужа. Он подарил мне счастье и тот свет, который у меня есть. Я его выстрадала. Сейчас он с двумя детьми сидит в ресторане и ждет меня. И я безумно благодарна ему за то, что он, несмотря на такие выпуски, видит меня настоящую. Он ни разу не упрекнул меня за детей и фото в трусах", – сказала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинская певица Анна Седокова, которая в июле 2020 года приняла предложение руки и сердца от латвийского баскетболиста Яниса Тимма, призналась, что уже официально стала женой спортсмена.