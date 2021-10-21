Со складочками и без макияжа: как выглядит в жизни "Мисс Украина Вселенная-2021" Неплях. Фото

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021", модель Анна Неплях активно ведет страницу в соцсети Instagram. Несмотря на множество фотографий в шикарных нарядах, с красиво уложенными волосами и тщательным макияжем, девушка публиковала и естественные снимки.

В последнее время бывшая участница шоу "Холостяк-10" показывает подписчикам только идеальные образы. OBOZREVATEL собрал фото модели со складочками на животе и без грима (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

После победы на "Мисс Украина Вселенная" Неплях стали обвинять в использовании услуг пластических хирургов. Девушка ответила с юмором, поделившись архивными снимками себя в детстве (фото можно найти в нашем материале по ссылке).

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О своей внешности украинка шутила и ранее. Так, когда-то на отдыхе в Кипре модель сделала две фотографии в купальнике: одну в удачной позе, подчеркивающей фигуру, а вторую в естественной расслабленной позе, когда на животе появились складочки. Таким образом Неплях показала, что Instagram не всегда совпадает с реальностью.

"Instagram vs reality или Когда выбрал одно, будь готов ко второму", – написала в публикации девушка.

Кроме того, на странице Неплях в соцсети можно найти фотографии, где она запечатлена практически без макияжа. Предлагаем посмотреть на естественную красоту блогера:

Коротко о звезде:

Анна Неплях – украинская модель, победительница конкурса "Мисс Интерконтиненталь Украина-2017";

Родилась 5 июня 1994 в городе Днепр. Изучала землеустройство в Киевском национальном университете строительства и архитектуры;

Будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" в Израиле.

Ранее в ответ на критику из-за языка Неплях заявила, что у нее "достаточно интеллекта", чтобы выучить украинский "за сутки" и разговаривать без суржика.

Также OBOZREVATEL писал об интервью с моделью, где Анна призналась, что любит водку. Кроме этого, красавица откровенно прокомментировала участие в шоу "Холостяк" и свою подготовку к всемирному конкурсу.