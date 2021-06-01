Анна Богдан рассекретила, как делит домашние обязанности с Заливако

Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан поделилась, что со своим возлюбленным Михаилом Заливако делит все домашние обязанности поровну. Так, они все делают вдвоем: и убирают, и готовят.

Этими подробностями девушка поделилась в интервью телеканалу СТБ (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Кроме того, пара также рассказала, что за несколько месяцев совместного проживания между ними еще ни разу не было ссоры.

"Мы делаем с Мишей все вместе: готовим, убираем… И за эти три месяца, что мы живем вместе, у нас не было ни единого конфликта. Самое сложное испытание для нас, через которое пришлось пройти, – три месяца тщательно скрывать наши отношения", – объяснила подробнее Богдан.

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Напомним, после финального выпуска шоу "Холостяк" Богдан и Заливако все-таки остались вместе. Так, пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Позже выяснилось, что по прилету в Киев они начали искать квартиру и спустя неделю стали жить вместе. Паре было сложно скрываться эти месяцы от публичности, но все же им удалось прятаться дома. Также они отдохнули уже в нескольких странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Богдан рассказала о планах на детей с "холостяком". Пока неизвестно, когда именно пара планирует завести ребенка.