Анна Богдан показала поцелуй с "Холостяком" Заливако

Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан поделилась с поклонниками фото, на котором показала, как целует главного героя проекта Михаила Заливако в щечку. Пара отдыхает вместе на турецком курорте Бодрум.

Соответствующий снимок девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Анна запечатлена в атласном мини-платье черного цвета, расшитом разноцветными лотосами. Свой образ она дополнила босоножками на каблуке. В свою очередь Михаил позировал в черных классических штанах, рубашке и кедах ярко-желтого цвета (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"А что еще нужно для счастья? Прекрасное место, теплое море, волшебное платье и ты рядом", – прокомментировала публикацию Богдан.

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Анна также показала в stories поцелуи с Михаилом на пляже. Девушка была одета в откровенный купальник бежевого цвета.

Напомним, после финального выпуска шоу "Холостяк" Богдан и Заливако все-таки остались вместе. Так, пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Как оказалось, по прилету в Киев они начали искать квартиру и спустя неделю стали жить вместе. Паре было сложно скрываться эти месяцы от публичности, но все же им удалось прятаться дома. Также они отдохнули уже в нескольких странах.

Ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, избранница "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан заявила, что хотела добровольно покинуть проект после двойного свидания с Джессикой Чеги. Во время него она стала свидетелем поцелуя между главным героем и участницей.