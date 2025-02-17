Анита Луценко попала в больницу за границей и рассказала о своей опасной болезни

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко попала в больницу за границей, а именно в Испании. Она уже четыре дня жила с температурой, но результат оказался нелестным, поэтому пришлось обратиться к врачу.

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Фитнес-тренер сообщила, что термометр с каждым разом показывал большие цифры. Поэтому воскресенье для Луценко стало более "веселым". Об этом она сообщила в InstaStories.

Сначала тренер опубликовала фото из больницы, где половину ее лица скрывала медицинская маска. "Скорая помощь. Вечер прекращает быть томным. Европа, воскресенье, заболела…" – сообщила она.

Свой диагноз она решила не раскрывать, но отметила, что ей выписали антибиотики. Курс лечения оказался не очень большим – неделя.

К слову, Анита Луценко добавила, что помогал ей общаться с врачом-испанцем чат GPT. "Что бы мы делали без чата GPT. Нормально поговорили на испанском", – отметила она.

"Идея ехать в больницу на 4-й день температуры была не плохая. Начала подниматься еще выше. Начались уже мысли о том, как я прожила жизнь. Никогда в жизни такого течения заболевания не было", – сообщила тренер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анита Луценко перечислила повадки британцев, которые ее искренне поразили. Для нее стало открытием, что далеко не все британцы в восторге от принцессы Дианы, которую в мире считают народной представительницей монархии этой страны.

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