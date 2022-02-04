Анита Луценко показала, как выглядела 10 лет назад

Украинская телеведущая и спортсменка Анита Луценко опубликовала фото 10-летней давности. На нем она в объективе кинокамеры что-то комментирует на стуле.

Отметим, что такая постановка кадра характерна для телевизионных шоу, где время от времени вставляют вырезки с закадровыми комментариями, или интервью. Снимком тренер поделилась в своих Instagram- stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я 10 лет назад", – лаконично подписала кадр Анита Луценко.

Перед камерой она сидела на плетеном стульчике что-то и эмоционально говорила. На спортсменке была голубовато-красная футболка с надписями, а на шее висел кулон.

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Отметим, что в то время ведущая снималась с длинными каштановыми волосами. Позже она отошла от прядей до середине спины, заменив их другими разнообразными прическами – "под мальчика", каре, до плеч и т. д.

Напомним, что с 2011 года звезда стала тренером участников телепрограммы "Взвешенные и счастливые" на канале "СТБ" (аналог всемирно-известного шоу "The biggest loser").

Спортсменка следила за физической активностью своих подопечных и контролировала выполнение упражнений.

Кроме того, в период с 2008 по 2014 год Луценко работала в учебном центре фитнес-клуба "SOFIYSKIY".

Коротко о звезде:

Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Взвешенные и счастливые"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Анита Луценко показала редкие фото со своим мужем. Пара вместе позировала в окружении скал.