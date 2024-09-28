Украинская певица-предательница Ани Лорак (Каролина Куек), цинично умалчивающая войну на родине, второй раз выходит замуж за иностранца. Бойфренд исполнительницы, испанец Исаак Вижраку, называющий себя потомком африканских шаманов, сделал предложение исполнительнице на ее 46-й день рождения.

Видео дня

Соответствующим видео мужчина поделился в своих соцсетях. Интересно, что особый праздник запроданка решила провести не в "любимой" России, а в итальянском городе "загнивающей" Европы – Венеции.

На опубликованной записи видно, как в одном из заведений Исаак опускается на колено перед Ани Лорак, держа в руках кольцо. Хотя на видео отсутствует оригинальный звук, вместо которого наложена музыка, можно заметить, что путинистка ответила: "Да".

Что известно об Исааке Вижраке

Впервые об отношениях с испанцем Каролина Куек заговорила в начале 2023 года. В Instagram певицы появились кадры из общей фотосессии пары, в комментариях к которым она отметила: "Блаженная любовь, которая стучит в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого".

Согласно информации, которую Исаак оставил в своих соцсетях, он занимается йогой, практиками массажа и называет себя африканским шаманом. Избранник путинистки уже был женат и имеет сына и дочь.

Пара познакомилась на острове Ибица, когда запроданка "приходила в сознание и вообще находила свой баланс".

Как испанец подставил предательницу Украины

Избранник Ани Лорак негативно относится к статьям и роликам, посвященным певице, который публикуются украинцами в сети. Для того чтобы выразить свое недовольство, Исаак вышел на связь с блоггером Богданом Беспаловым. Вероятно, потомок африканских шаманов хотел "отбелить" репутацию своей партнерши, однако случайно подставил ее.

Раздраженный массажист заявил: украинцы не уважают выбор певицы, потому что они "ультранационалисты". К тому же, по мнению испанца, соотечественники Лорак не могут бороться за свободу, ведь у них "ее нет".

"Родившись в своей стране, ты что – раб? Она не рабыня Украины. Она просто хочет развиваться, стать популярнее и зарабатывать деньги", – раскрыл позицию Каролины Куек избранник.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ани Лорак в свой день рождения поразила циничный поступок. Артистка добавила в свой новый альбом украиноязычную композицию "Бачила".

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